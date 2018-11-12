НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и Киселевича

«Сент-Луис» — «Миннесота» 2:3

«Сент-Луис» потерпел домашнее поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) .

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отдал голевую передачу, Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 16 секунд, Никита Сошников — 8 минут 23 секунды.

«Миннесота» одержала третью победу подряд и с 24 очками вторая на Западе, «Сент-Луис» потерпел второе поражение в последних шести играх и с 15 баллами — 12-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Сундквист — 3 (Барбашев), 19:01 — 1:0. Паризе — 7 (Нидеррайтер, Бродин), 21:19 — 1:1. Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй, Койл), 21:44 — 1:2. Пьетранджело — 3 (Шворц, О`Райлли), 29:37 — 2:2. Гранлунд — 10, 47:43 — 2:3Вратари: Джонсон (59:20) — ДубникШтрафы: 6-6Броски: 31 (9+10+12) — 18 (8+6+4)

«Сент-Луис» — «Миннесота» 2:3

«Вашингтон» — «Аризона» 1:4

«Аризона» в гостях обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей, а его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов — удалениями.

«Кэпиталз» (17 очков) проиграл вторую встречу кряду и расположился на 11 позиции в Восточной конференции, а «Койотс» прервал серию из трех поражений и с 17 пунктами девятая в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Аризона» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: Хиностроза — 4 (бол., Стром, Паник), 16:56 — 0:1. Паник — 4, 31:57 — 0:2. Бэкстрем — 4 (Овечкин, Боуи), 32:41 — 1:2. Гальченюк — 3 (бол., Перлини, Экман-Ларссон), 34:38 — 1:3. Степан — 4 (п.в., Гальченюк, Келлер), 58:28 — 1:4Вратари: Холтби (58:21 — 58:28, 58:33 — 59:10) — КюмперШтрафы: 12-4Броски: 39 (10+16+13) — 22 (12+5+5)

«Вашингтон» — «Аризона» 1:4

«Флорида» — «Оттава» 5:1

«Флорида» разгромила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0).

Дублем в составе победителей отметился Александр Барков. Россияне Евгений Дадонов и Богдан Киселевич записали на свой счет по результативной передаче.

Эта победа стала для «Флориды» четвертой подряд, набрав 15 очков она 15 на Востоке. «Оттава» (17) — 13-я там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Оттава» — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) Голы: Дзингел — 9 (бол., Тирни, Ладжой), 18:35 — 0:1. Барков — 4 (Хоффман, Дадонов), 23:05 — 1:1. Юбердо — 4 (бол., Яндл, Трочек), 26:01 — 2:1. Барков — 5 (Киселевич, Хоффман), 34:57 — 3:1. Брауэр — 3 (Сивиур, Ламмикко), 36:03 — 4:1. Ватрано — 5 (Юбердо, Киселевич), 38:11 — 5:1Вратари: Раймер — МаккеннаШтрафы: 10-6Броски: 40 (7+22+11) — 35 (10+7+18)

«Флорида» — «Оттава» 5:1

«Бостон» — «Вегас» 4:1

«Бостон» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Жереми Лозон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. За проигравших шайбу забросил Коди Икин.

«Брюинз» одержали третью победу в четырёх последних встречах, они с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» потерпел третье поражение в четырёх матчах, он (15) — 14-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вегас» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Хейнен — 2 (Бьорк), 2:54 — 1:0. Лозон — 1 (Керали, Мур), 17:51 — 2:0. Маршан — 6 (Бержерон, Пастрняк), 20:58 — 3:0. Икин — 5 (Так), 30:55 — 3:1. Пастрняк — 16 (бол., Краг, Крейчи), 56:08 — 4:1Вратари: Галак — СуббанШтрафы: 8-14Броски: 37 (11+17+9) — 38 (15+12+11)

«Бостон» — «Вегас» 4:1

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 5:2

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег» дома одержал уверенную победу над «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал Шайфли, набравший 3 очка (2+1). Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев результативными действиями в своем дебютном матче не отметился.

«Виннипег» (21 балл) — 4-й на Западе, «Нью-Джерси» (13) — 16-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) Голы: Рословик — 1 (Бафлин), 3:02 — 1:0. Шайфли — 8 (Уилер, Элерс), 3:31 — 2:0. Сени — 1 (Братт, Сиверсон), 7:15 — 2:1. Шайфли — 9 (Трауба), 22:58 — 3:1. Коулман — 5 (Сиверсон), 23:45 — 3:2. Элерс — 4 (Шайфли, Уилер), 27:54 — 4:2. Перро — 3 (Коннор, Литтл), 32:47 — 5:2Вратари: Хеллебайк (27:45 — 27:54) — ШнайдерШтрафы: 10-6Броски: 28 (11+10+7) — 36 (13+12+11)

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 5:2

«Сан-Хосе» — «Калгари» 3:1

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» одержал домашнюю победу над «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Джо Павелски стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2).

Хозяева одержали первую победу в трех последних встречах и поднялись на шестом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл. «Калгари» (21 балл) — 5-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Кейн — 6 (Павелски, Донской), 0:50 — 1:0. Донской — 4 (Кейн, Павелски), 21:28 — 2:0. Монахэн — 9 (Янковски), 26:02 — 2:1. Павелски — 8 (п.в., Хертл, Майер), 59:08 — 3:1Нереализованный буллит: Беннетт (Калгари Флэймз), 52:22 (Вратарь)Вратари: Джонс — Смит (58:19 — 59:08)Штрафы: 2-8Броски: 29 (12+11+6) — 30 (8+8+14)

«Сан-Хосе» — «Калгари» 3:1

«Эдмонтон» — «Колорадо» 1:4

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут 42 секунды, нападающий Владислав Каменев — 9 минут 57 секунд.

«Эдмонтон» с 17 очками занимает 10 место в Западной конференции, а «Колорадо» с 19 баллами — 8-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Колорадо» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) Голы: Рантанен — 6 (Маккиннон, Ландескуг), 0:26 — 0:1. Седерберг — 6 (Бэрри, Колверт), 15:33 — 0:2. Керфут — 3 (бол., Седерберг, Жирар), 25:06 — 0:3. Бэрри — 1 (Рантанен, Маккиннон), 30:56 — 0:4. Рэтти — 2 (Ларссон, Лучич), 49:20 — 1:4Вратари: Тэлбот (Коскинен, 25:06) — ВарламовШтрафы: 4-6Броски: 27 (9+10+8) — 28 (12+10+6)