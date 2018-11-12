НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и Киселевича

«Сент-Луис» — «Миннесота» 2:3
«Сент-Луис» потерпел домашнее поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) .
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отдал голевую передачу, Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 16 секунд, Никита Сошников — 8 минут 23 секунды.
«Миннесота» одержала третью победу подряд и с 24 очками вторая на Западе, «Сент-Луис» потерпел второе поражение в последних шести играх и с 15 баллами — 12-й.
«Вашингтон» — «Аризона» 1:4
«Аризона» в гостях обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей, а его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов — удалениями.
«Кэпиталз» (17 очков) проиграл вторую встречу кряду и расположился на 11 позиции в Восточной конференции, а «Койотс» прервал серию из трех поражений и с 17 пунктами девятая в Западной конференции.
«Флорида» — «Оттава» 5:1
«Флорида» разгромила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0).
Дублем в составе победителей отметился Александр Барков. Россияне Евгений Дадонов и Богдан Киселевич записали на свой счет по результативной передаче.
Эта победа стала для «Флориды» четвертой подряд, набрав 15 очков она 15 на Востоке. «Оттава» (17) — 13-я там же.
«Бостон» — «Вегас» 4:1
«Бостон» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Жереми Лозон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. За проигравших шайбу забросил Коди Икин.
«Брюинз» одержали третью победу в четырёх последних встречах, они с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» потерпел третье поражение в четырёх матчах, он (15) — 14-й на Западе.
«Виннипег» — «Нью-Джерси» 5:2
В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег» дома одержал уверенную победу над «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).
Самым результативным игроком встречи стал Шайфли, набравший 3 очка (2+1). Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече из-за травмы.
Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев результативными действиями в своем дебютном матче не отметился.
«Виннипег» (21 балл) — 4-й на Западе, «Нью-Джерси» (13) — 16-й на Востоке.
«Сан-Хосе» — «Калгари» 3:1
В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» одержал домашнюю победу над «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Джо Павелски стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2).
Хозяева одержали первую победу в трех последних встречах и поднялись на шестом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл. «Калгари» (21 балл) — 5-й.
«Эдмонтон» — «Колорадо» 1:4
«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут 42 секунды, нападающий Владислав Каменев — 9 минут 57 секунд.
«Эдмонтон» с 17 очками занимает 10 место в Западной конференции, а «Колорадо» с 19 баллами — 8-й.