НХЛ. Голевая передача Наместникова, «Анахайм» прервал семиматчевую серию поражений

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 3:1
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало» со счетом 3:1(0:0, 2:0, 1:1).
В составе победителей отличились Нил Пионк и Джимми Веси, оформивший дубль. Единственную шайбу у гостей забросил Конор Шири.
Российский форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников сделал голевую передачу.
«Рейнджерс» (13 очков) одержали третью победу подряд и расположился на 13 месте в Восточной конференции, а для «клинков» это поражение стало третьим в четырех последних матчах — они на шестой позиции с 16 баллами.
«Оттава» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ
«Тампа-Бэй» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).
В составе хозяев шайбы забросили Бобби Райан, Максим Лажуа и Коди Сеси. У победителей отличились Седрик Пакетт, Мэтью Жозеф, Брейден Пойнт и Янни Гурд, забивший в овертайме.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев провели на льду чуть более 18 минут. Вратарь Андрей Василевский не принимал участия в матче.
«Оттава» (13 очков) идет на 12 позиции на Востоке, «Тампа-Бэй» (21 балл) — первое место.
«Анахайм» — «Коламбус» 3:2 ОТ
«Анахайм» в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).
У «Анахйма» хет-трик оформил Кэм Фаулер. В составе «Коламбуса» дубль на счету Пьера-Люка Дюбуа.
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 22 минуты 44 секунды. Голкипер Сергей Бобровский не принимал участие в матче.
«Анахайм» прервал серию из семи поражений подряд и с 15 баллами расположился на 11 месте на Западе. «Коламбус» (15 очков) — 8-й на Востоке.