НХЛ. Голевая передача Наместникова, «Анахайм» прервал семиматчевую серию поражений

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 3:1

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало» со счетом 3:1(0:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Нил Пионк и Джимми Веси, оформивший дубль. Единственную шайбу у гостей забросил Конор Шири.

Российский форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников сделал голевую передачу.

«Рейнджерс» (13 очков) одержали третью победу подряд и расположился на 13 месте в Восточной конференции, а для «клинков» это поражение стало третьим в четырех последних матчах — они на шестой позиции с 16 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Баффало» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Пионк — 1 (Наместников, Зибанежад), 20:41 — 1:0. Веси — 4 (Хауден, Фаст), 21:00 — 2:0. Шири — 5, 46:07 — 2:1. Веси — 5 (п.в., Шей), 58:09 — 3:1Вратари: Лундквист — Хаттон (57:53 — 58:09, 58:22)Штрафы: 8-2Броски: 22 (5+10+7) — 40 (15+15+10)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 3:1

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

«Тампа-Бэй» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).

В составе хозяев шайбы забросили Бобби Райан, Максим Лажуа и Коди Сеси. У победителей отличились Седрик Пакетт, Мэтью Жозеф, Брейден Пойнт и Янни Гурд, забивший в овертайме.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев провели на льду чуть более 18 минут. Вратарь Андрей Василевский не принимал участия в матче.

«Оттава» (13 очков) идет на 12 позиции на Востоке, «Тампа-Бэй» (21 балл) — первое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Голы: Райан — 4 (бол., Стоун, Шабо), 4:55 — 1:0. Ладжой — 5 (бол., Дзингел, Бедкер), 14:49 — 2:0. Пакетт — 2 (Макдона, Эрне), 20:38 — 2:1. Жозеф — 1 (Чирелли, Строльман), 43:04 — 2:2. Сиси — 2 (Тирни, Стоун), 55:16 — 3:2. Пойнт — 8 (бол., Джонсон, Макдона), 59:33 — 3:3. Гурд — 6 (Пойнт, Макдона), 60:14 — 3:4Вратари: Андерсон (55:11 — 55:16) — Доминге (58:20 — 59:33)Штрафы: 6-6Броски: 25 (13+8+4+0) — 45 (8+14+21+2)

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

«Анахайм» — «Коламбус» 3:2 ОТ

«Анахайм» в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

У «Анахйма» хет-трик оформил Кэм Фаулер. В составе «Коламбуса» дубль на счету Пьера-Люка Дюбуа.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 22 минуты 44 секунды. Голкипер Сергей Бобровский не принимал участие в матче.

«Анахайм» прервал серию из семи поражений подряд и с 15 баллами расположился на 11 месте на Западе. «Коламбус» (15 очков) — 8-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Дюбуа — 5 (Дженнер, Джонс), 23:33 — 0:1. Фаулер — 1 (Ракелль, Монтур), 29:09 — 1:1. Фаулер — 2 (Лундстрем, Шервуд), 38:26 — 2:1. Дюбуа — 6 (Дубински, Джонс), 59:28 — 2:2. Фаулер — 3 (Хенрик, Сильверберг), 60:36 — 3:2Вратари: Гибсон — Корписало (59:04 — 59:28)Штрафы: 12-10Броски: 30 (8+12+9+1) — 26 (3+11+11+1)