«Магнитка» уверенно обыграла «Амур»

Михал Булирж
«Металлург» Мг
Хозяева выиграли со счетом 3:0 благодаря шайбам Романа Любимова, Михала Булиржа и Николая Кулемина, который отличился в большинстве.
Для «Магнитки» эта победа стала четвертой подряд. В то же время «Амур» потерпел третье поражение кряду.
В таблице Восточной конференции «Магнитка» идет на четвертом месте, «Амур» — одиннадцатый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Любимов — 7 (Матушкин), 4:58 — 1:0. Булирж — 3 (Бирюков, Расмуссен), 28:12 — 2:0. Кулемин — 3 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:27 — 3:0Вратари: Кошечкин — АликинШтраф: 6-2Броски: 21 (7+9+5) — 30 (7+8+15)