ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»«МЮ» топчется на месте, «Борнмут» готов сделать шаг вперед
  • 16:05
    • Маркизио принес «Зениту» победу над «Ахматом»
  • 18:42
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в южном дерби
  • 18:22
    • Ханю выиграл этап Гран-при в Финляндии, Коляда — 4-й
  • 18:10
    • Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»
  • 17:41
    • «Автомобилист» одержал очередную победу в регулярном чемпионате
    Все новости спорта

    «Магнитка» уверенно обыграла «Амур»

    КХЛ Металлург Мг Амур
    Магнитогорский «Металлург» всухую обыграл «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Михал Булирж
    Михал Булирж
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева выиграли со счетом 3:0 благодаря шайбам Романа Любимова, Михала Булиржа и Николая Кулемина, который отличился в большинстве.

    Для «Магнитки» эта победа стала четвертой подряд. В то же время «Амур» потерпел третье поражение кряду.

    В таблице Восточной конференции «Магнитка» идет на четвертом месте, «Амур» — одиннадцатый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Любимов — 7 (Матушкин), 4:58 — 1:0. Булирж — 3 (Бирюков, Расмуссен), 28:12 — 2:0. Кулемин — 3 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:27 — 3:0Вратари: Кошечкин — АликинШтраф: 6-2Броски: 21 (7+9+5) — 30 (7+8+15)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — СКА
  • 1.97
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Спартак» Рианчо первую победу в РПЛ?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Майкл Оливер не станет нервничать
  • «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Моменты есть — голы придут
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Эффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»«Канониры» вновь почувствовали уверенность в собственных силах 12:310
  • 15:31
    • «Краснодар» — «Ростов»: известны стартовые составы
  • 13:46
    • «Порту» и «Локомотив» рассудят итальянцы
  • 17:57
    • «Трактор» уступил «Сочи», упустив преимущество в две шайбы
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Кузнецова, два очка Кучерова, передача ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 09:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» единолично возглавит АПЛ
  • 5.17
    •
  • 19:08
    • «Нант» забил пять безответных мячей «Генгаму»
  • 19:00
    • ЦСКА разгромил «Автодор»
  • 17:14
    • «Лацио» разгромил СПАЛ
    Игроки «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. Победы «Магнитки» и «Автомобилиста», ЦСКА против «Йокерита»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября 18:100
  • 16:40
    • ФНЛ: «Тамбов» справился с «Балтикой», «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд
  • 16:21
    • «Алавес» проиграл «Эйбару»
  • 15:10
    • СМИ: Руни вернется в сборную Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие