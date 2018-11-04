«Магнитка» уверенно обыграла «Амур»

Магнитогорскийвсухую обыгралв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева выиграли со счетом 3:0 благодаря шайбам Романа Любимова, Михала Булиржа и Николая Кулемина, который отличился в большинстве.

Для «Магнитки» эта победа стала четвертой подряд. В то же время «Амур» потерпел третье поражение кряду.

В таблице Восточной конференции «Магнитка» идет на четвертом месте, «Амур» — одиннадцатый.