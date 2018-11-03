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    НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и Свечникова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября

    НХЛ Виннипег Джетс Флорида Пантерз Аризона Койотс Каролина Харрикейнз Ванкувер Кэнакс Колорадо Эвеланш
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    «Виннипег» — «Флорида» 2:4

    В вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.

    В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндль и Франк Ватрано.

    В составе «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс и Патрик Лайне.

    Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 10 секунд, за которые набрал 2 (1+1) очка.

    Защитник Богдан Киселевич играл 12 минут 53 секунды, Максим Мамин — 6 минут 43 секунды.

    Матч проходил в Хельсинки в рамках Global Games НХЛ.

    1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Флорида» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Элерс — 2 (Уилер), 8:53 — 1:0. Дадонов — 6 (бол., Яндл, Трочек), 14:29 — 1:1. Лайне — 7 (бол., Уилер, Бафлин), 17:16 — 2:1. Хоффман — 6 (бол., Матесон, Бьюгстад), 24:59 — 2:2. Яндл — 3 (бол., Юбердо, Дадонов), 39:34 — 2:3. Ватрано — 4 (Юбердо), 52:15 — 2:4Вратари: Хеллебайк (57:43 — 59:02, 59:35) — ЛуонгоШтрафы: 23-19Броски: 34 (14+3+17) — 26 (10+12+4)

    «Виннипег» — «Флорида» 2:4

    «Аризона» — «Каролина» 4:3 ОТ

    «Аризона» в овертайме выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0).

    Одну из шайб в составе «Харрикейнз» забросил россиянин Андрей Свечников. Победу «Койотис» принес гол Михаэля Грабнера на второй минуте овертайма.

    Это третье подряд поражение для «Каролины», в ее активе 14 очков и 11 место на Западе. Победная серия «Аризоны» достигла отметки в пять матчей, которая тоже имеет 14 баллов и расположилась на девятой позиции на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Каролина» — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Ричардсон — 4 (мен., Голигоски), 13:07 — 1:0. Перлини — 2 (бол., Голигоски, Экман-Ларссон), 15:57 — 2:0. Казинс — 1 (Стром, Голигоски), 16:52 — 3:0. Мартинук — 4 (Фольк, Валлмарк), 30:34 — 3:1. Свечников — 3 (Славин, ван Римсдайк), 53:42 — 3:2. Стаал — 5 (Макгинн, Уильямс), 54:22 — 3:3. Грабнер — 3 (Келлер), 61:17 — 4:3Вратари: Раанта — МразекШтрафы: 12-6Броски: 25 (12+7+5+1) — 51 (10+17+23+1)

    «Аризона» — «Каролина» 4:3 ОТ

    «Ванкувер» — «Колорадо» 7:6 ОТ

    «Ванкувер» вырвал победу в овертайме у «Колорадо» в матче регулярного чемпионат НХЛ — 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0).

    Главным героем встречи стал новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон, забивший два гола и отдавший три результативные передачи. Также в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо.

    В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.

    «Ванкувер» (18 очков) занимает второе место в Западной конференции, «Колорадо» (17 баллов) и пятая позиция.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Колорадо» — 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0)
    Голы: Бозер — 3 (Петтерссон), 0:58 — 1:0. Дрис — 2 (Керфут, Уилсон), 21:38 — 1:1. Бозер — 4 (Петтерссон, Голдобин), 25:18 — 2:1. Коул — 1 (Маккиннон, Рантанен), 26:08 — 2:2. Эрикссон — 1 (Гудбрэнсон, Гонс), 28:47 — 3:2. Маккиннон — 10 (Рантанен, Бэрри), 30:32 — 3:3. Керфут — 2 (Жирар, Уилсон), 32:36 — 3:4. Петтерссон — 8 (Руссель, Стэчер), 37:33 — 4:4. Задоров — 1 (Бурк), 41:30 — 4:5. Гранлунд — 3 (бол., Голдобин, Хаттон), 50:02 — 5:5. Маккиннон — 11 (бол., Ландескуг, Рантанен), 58:23 — 5:6. Петтерссон — 9 (Хорват, Бозер), 59:24 — 6:6. Пулио — 1 (бол., Петтерссон, Бозер), 64:38 — 7:6Вратари: Маркстрем (58:40 — 58:59, 59:16 — 59:24) — ГрубауэрШтрафы: 4-8Броски: 37 (8+8+14+7) — 29 (6+12+11+0)
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