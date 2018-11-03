НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и Свечникова

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«Виннипег» — «Флорида» 2:4

В вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндль и Франк Ватрано.

В составе «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс и Патрик Лайне.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 10 секунд, за которые набрал 2 (1+1) очка.

Защитник Богдан Киселевич играл 12 минут 53 секунды, Максим Мамин — 6 минут 43 секунды.

Матч проходил в Хельсинки в рамках Global Games НХЛ.

1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Флорида» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) Голы: Элерс — 2 (Уилер), 8:53 — 1:0. Дадонов — 6 (бол., Яндл, Трочек), 14:29 — 1:1. Лайне — 7 (бол., Уилер, Бафлин), 17:16 — 2:1. Хоффман — 6 (бол., Матесон, Бьюгстад), 24:59 — 2:2. Яндл — 3 (бол., Юбердо, Дадонов), 39:34 — 2:3. Ватрано — 4 (Юбердо), 52:15 — 2:4Вратари: Хеллебайк (57:43 — 59:02, 59:35) — ЛуонгоШтрафы: 23-19Броски: 34 (14+3+17) — 26 (10+12+4)

«Виннипег» — «Флорида» 2:4

«Аризона» — «Каролина» 4:3 ОТ

«Аризона» в овертайме выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0).

Одну из шайб в составе «Харрикейнз» забросил россиянин Андрей Свечников. Победу «Койотис» принес гол Михаэля Грабнера на второй минуте овертайма.

Это третье подряд поражение для «Каролины», в ее активе 14 очков и 11 место на Западе. Победная серия «Аризоны» достигла отметки в пять матчей, которая тоже имеет 14 баллов и расположилась на девятой позиции на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Каролина» — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) Голы: Ричардсон — 4 (мен., Голигоски), 13:07 — 1:0. Перлини — 2 (бол., Голигоски, Экман-Ларссон), 15:57 — 2:0. Казинс — 1 (Стром, Голигоски), 16:52 — 3:0. Мартинук — 4 (Фольк, Валлмарк), 30:34 — 3:1. Свечников — 3 (Славин, ван Римсдайк), 53:42 — 3:2. Стаал — 5 (Макгинн, Уильямс), 54:22 — 3:3. Грабнер — 3 (Келлер), 61:17 — 4:3Вратари: Раанта — МразекШтрафы: 12-6Броски: 25 (12+7+5+1) — 51 (10+17+23+1)

«Аризона» — «Каролина» 4:3 ОТ

«Ванкувер» — «Колорадо» 7:6 ОТ

«Ванкувер» вырвал победу в овертайме у «Колорадо» в матче регулярного чемпионат НХЛ — 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0).

Главным героем встречи стал новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон, забивший два гола и отдавший три результативные передачи. Также в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо.

В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.

«Ванкувер» (18 очков) занимает второе место в Западной конференции, «Колорадо» (17 баллов) и пятая позиция.