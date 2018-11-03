НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и Свечникова

«Виннипег» — «Флорида» 2:4
В вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндль и Франк Ватрано.
В составе «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс и Патрик Лайне.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 10 секунд, за которые набрал 2 (1+1) очка.
Защитник Богдан Киселевич играл 12 минут 53 секунды, Максим Мамин — 6 минут 43 секунды.
Матч проходил в Хельсинки в рамках Global Games НХЛ.
1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне.
«Аризона» — «Каролина» 4:3 ОТ
«Аризона» в овертайме выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0).
Одну из шайб в составе «Харрикейнз» забросил россиянин Андрей Свечников. Победу «Койотис» принес гол Михаэля Грабнера на второй минуте овертайма.
Это третье подряд поражение для «Каролины», в ее активе 14 очков и 11 место на Западе. Победная серия «Аризоны» достигла отметки в пять матчей, которая тоже имеет 14 баллов и расположилась на девятой позиции на Западе.
«Ванкувер» — «Колорадо» 7:6 ОТ
«Ванкувер» вырвал победу в овертайме у «Колорадо» в матче регулярного чемпионат НХЛ — 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0).
Главным героем встречи стал новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон, забивший два гола и отдавший три результативные передачи. Также в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо.
В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.
«Ванкувер» (18 очков) занимает второе место в Западной конференции, «Колорадо» (17 баллов) и пятая позиция.