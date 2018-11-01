«Слован» взял верх над «Сибирью»

Братиславскийодержал домашнюю победу над новосибирской(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил нападающий Чад Ро, еще одна шайба на счету Михала Ржепика.

Новосибирский клуб ответил голами Виктора Комарова и Александра Логинова.

Напомним, в двух предыдущих матчах «орлы» пропустили шестнадцать шайб, не забив ни разу.