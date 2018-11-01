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    «Слован» взял верх над «Сибирью»

    КХЛ Слован Сибирь
    Братиславский «Слован» одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Слован»
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    В составе победителей дубль оформил нападающий Чад Ро, еще одна шайба на счету Михала Ржепика.

    Новосибирский клуб ответил голами Виктора Комарова и Александра Логинова.

    Напомним, в двух предыдущих матчах «орлы» пропустили шестнадцать шайб, не забив ни разу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Рау — 4 (Чипчура, Мезарош), 10:52 — 1:0. Логинов — 3 (Алексеев, Пешехонов), 23:50 — 1:1. Комаров — 1 (Зырянов), 26:11 — 1:2. Ржепик — 9 (бол., Тэйфф), 53:00 — 2:2. Рау — 5 (бол., Ржепик, Червены), 54:22 — 3:2Вратари: Чильяк — Тэйлор (59:10)Броски: 26 (9+11+6) — 30 (16+7+7)Штраф: 2 — 10
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