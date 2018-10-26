НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»

Фрибет для всех

«Аризона» — «Ванкувер» — 4:1

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Ванкувер» — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Голы: Голигоски — 1 (Экман-Ларссон, Казинс), 20:43 — 1:0. Арчибальд — 1 (Стэчер, Годетт), 22:23 — 1:1. Келлер — 4 (Гальченюк), 43:55 — 2:1. Ричардсон — 2 (мен., Коннотон), 52:16 — 3:1. Круз — 2 (мен., п.в.), 58:00 — 4:1Вратари: Кюмпер — Нильссон (57:57 — 58:00)Штраф: 18 — 18Броски: 30 (8+11+11) — 28 (9+11+8)

«Бостон» — «Филадельфия» — 3:0

«Бостон» на своем льду выиграл у «Филадельфии», а дублем в составе победителей отметился Здено Хара.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Хара — 2 (Хейнен), 33:00 — 1:0. Дебраск — 3 (бол., Крейчи, Кэмпфер), 37:28 — 2:0. Хара — 3 (бол., п.в., Галак), 59:37 — 3:0Вратари: Галак — Эллиотт (58:03 — 58:06, 58:54 — 59:37)Штраф: 12 — 26Броски: 25 (7+11+7) — 26 (7+11+8)

«Баффало» — «Монреаль» — 4:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Монреаль» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Голы: Доми — 3 (Лехконен), 1:17 — 0:1. Поминвилль — 3 (Скиннер, Маккейб), 31:22 — 1:1. Армиа — 2 (Котканиеми, Улле), 36:08 — 1:2. Поминвилль — 4 (бол., Скиннер, Миттельштадт), 37:42 — 2:2. Доми — 4 (Питри, Ниеми), 46:34 — 2:3. Райнхарт — 1 (Маккейб, Шири), 53:07 — 3:3. Окпосо — 2 (бол., Далин, Скиннер), 58:59 — 4:3Вратари: Хаттон — Ниеми (59:06)Штраф: 4 — 8Броски: 42 (13+14+15) — 22 (9+9+4)

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Сиверсон — 2 (Холл, Палмиери), 2:58 — 1:0. Вебер — 1 (Фиала, Ярнкрок), 14:40 — 1:1. Хишир — 2 (бол., Холл, Палмиери), 19:01 — 2:1. Арвидссон — 7 (Террис, Йоси), 33:06 — 2:2. Хишир — 3 (Палмиери, Ватанен), 33:46 — 3:2. Форсберг — 7 (бол., Джохансен, Суббан), 53:40 — 3:3. Террис — 2 (Экхольм), 63:35 — 3:4Вратари: Кинкейд — СаросШтраф: 8 — 6Броски: 36 (18+6+11+1) — 36 (17+7+8+4)

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:1

«Эдмонтон» одержал победу над «Вашингтоном». Российские игроки «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Бушар — 1 (бол., Ямамото, Ридер), 16:28 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 3 (мен.), 30:06 — 2:0. Бураковски — 1 (Дауд, Карлсон), 32:21 — 2:1. Чейссон — 3 (Ридер, Ларссон), 49:16 — 3:1. Макдэвид — 6 (п.в., Ньюджент-Хопкинс, Тэлбот), 58:43 — 4:1Вратари: Тэлбот — Холтби (57:08 — 58:43)Штраф: 2 — 8Броски: 32 (9+14+9) — 32 (9+9+14)

«Калгари» — «Питтсбург» — 1:9

«Питтсбург» на выезде переиграл «Калгари». Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Питтсбург» — 1:9 Голы: Кросби — 3 (Летанг, Брассар), 4:23 — 0:1. Хернквист — 3 (бол., Кросби, Малкин), 14:19 — 0:2. Раст — 1 (Симон, Олексяк), 19:08 — 0:3. Кессел — 5 (Малкин, Брассар), 21:17 — 0:4. Хернквист — 4 (Шихан, Дюмулин), 26:28 — 0:5. Кессел — 6 (Летанг, Раст), 29:19 — 0:6. Дж. Джонсон — 1 (бол., Брассар, Мяяття), 39:39 — 0:7. Гюнтцель — 5 (Кросби), 53:55 — 0:8. Нил — 2 (Монахэн, Дюбе), 58:00 — 1:8. Каллен — 1 (Симон), 58:34 — 1:9Вратари: Смит (Риттих, 29:19) — МюррейШтраф: 4 — 6Броски: 39 (10+15+14) — 36 (14+13+9)

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 4:1

«Чикаго» на своем льду обыграл «Рейнджерс». Единственную шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Павел Бучневич. У «Блэкхокс» голевой передачей отметился российский нападающий Артем Анисимов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Тэйвз — 6 (Кит, Кроуфорд), 2:55 — 1:0. Бучневич — 3 (Смит, Хауден), 4:09 — 1:1. Фортин — 2 (Шмолц , Мэннинг), 30:33 — 2:1. Кейн — 9 (Анисимов, Дебринкэт), 55:39 — 3:1. Дебринкэт — 8 (п.в., Кахун, Йокихарью), 58:51 — 4:1Вратари: Кроуфорд — Лундквист (57:37 — 58:51)Штраф: 9 — 13Броски: 37 (11+12+14) — 19 (7+11+1)

«Даллас» — «Анахайм» — 5:2

«Анахайм» на выезде проиграл «Далласу». Российский форвард «Старз» Александр Радулов участия во встрече не принимал из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Анахайм» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) Голы: Дикинсон — 1, 4:58 — 1:0. Гецлаф — 1, 8:17 — 1:1. Полак — 1 (Дикинсон, Ритчи), 11:30 — 2:1. Гецлаф — 2 (Ритчи, Ракелль), 23:09 — 2:2. Хейсканен — 1 (Спецца, Шор), 24:53 — 3:2. Янмарк — 1 (Хонка, Клингберг), 31:16 — 4:2. Дикинсон — 2 (Питлик), 38:06 — 5:2Вратари: Бишоп — ГибсонШтраф: 17 — 17Броски: 41 (12+19+10) — 25 (5+11+9)

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:1

«Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелеса», но российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Фер — 1 (Фолиньо, Сутер), 15:13 — 1:0. Бродин — 1 (Койл, Дубник), 34:22 — 2:0. Клиффорд — 1, 43:39 — 2:1. Гранлунд — 4 (мен., п.в., Паризе), 59:15 — 3:1. Койву — 2 (п.в., Фер), 59:36 — 4:1Вратари: Дубник — Кэмпбелл (57:48 — 59:15, 59:24 — 59:36)Штраф: 15 — 15Броски: 26 (7+8+11) — 24 (7+9+8)

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 4:7

«Коламбус» на выезде переиграл «Сент-Луис». В составе победителей тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин.

У «Блюз» одну шайбу забросил Владимир Тарасенко.