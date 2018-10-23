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    «Северсталь» уверенно обыграла «Трактор»

    КХЛ Северсталь Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла челябинский «Трактор» со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

    «Северсталь» — «Трактор»
    «Северсталь» — «Трактор»
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    У победителей встречи голами отметились Константин Корнеев, Иван Захарчук, Евгений Григоренко и Игорь Гераськин.

    Череповецкий клуб (17 очков) прервал трехматчевую серию поражений и идет на 10-м месте в турнирной таблице «Запада», «Трактор» (18) идет также на 10-м месте «Востока».

    В следующем матче «Северсталь» 28 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом», «Трактор» 25 октября на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Корнеев — 1 (Лекомцев, Трубачев), 29:17 — 1:0. Захарчук — 4 (Корнеев, Лекомцев), 39:13 — 2:0. Григоренко — 1 (Кодола, Коротков), 41:26 — 3:0. Гераськин — 3 (Лапин), 56:50 — 4:0Вратари: Фурх — ДемченкоШтрафы: 6-8Броски: 26 (5+10+11) — 19 (3+6+10)
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