«Северсталь» уверенно обыграла «Трактор»

«Северсталь» — «Трактор»
ХК «Северсталь»
У победителей встречи голами отметились Константин Корнеев, Иван Захарчук, Евгений Григоренко и Игорь Гераськин.
Череповецкий клуб (17 очков) прервал трехматчевую серию поражений и идет на 10-м месте в турнирной таблице «Запада», «Трактор» (18) идет также на 10-м месте «Востока».
В следующем матче «Северсталь» 28 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом», «Трактор» 25 октября на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Корнеев — 1 (Лекомцев, Трубачев), 29:17 — 1:0. Захарчук — 4 (Корнеев, Лекомцев), 39:13 — 2:0. Григоренко — 1 (Кодола, Коротков), 41:26 — 3:0. Гераськин — 3 (Лапин), 56:50 — 4:0Вратари: Фурх — ДемченкоШтрафы: 6-8Броски: 26 (5+10+11) — 19 (3+6+10)