«Витязь» оказался сильнее «Нефтехимика»

Фрагмент матча
ХК «Витязь»
В составе подмосковной команды отличились Денис Кокарев, Алексей Макеев и Павел Чернов. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Дамир Шарипзянов.
«Витязь» набрал 19 очков и занимает шестое место на Западе. У «Нефтехимика» 19 очков и девятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Кокарев — 3 (Моисеев), 3:24 — 1:0. Макеев — 6 (Никулин, Столяров), 11:15 — 2:0. Чернов — 4 (бол., Швец-Роговой, Никулин), 35:14 — 3:0. Шарипзянов — 5 (бол.), 59:56 — 3:1Вратари: Ортио — ЕжовШтрафы: 35-6Броски: 28 (11+8+9) — 42 (12+13+17)