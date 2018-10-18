«Витязь» оказался сильнее «Нефтехимика»

в Подольске одержал уверенную победу над нижнекамскимв игра регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

В составе подмосковной команды отличились Денис Кокарев, Алексей Макеев и Павел Чернов. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Дамир Шарипзянов.

«Витязь» набрал 19 очков и занимает шестое место на Западе. У «Нефтехимика» 19 очков и девятое место на Востоке.