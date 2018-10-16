Защитникдисквалифицирован за допинг на два года, информирует официальный Twitter IIHF.

Экс-защитник «Нефтехимика» дисквалифицирован за допинг twitter.com/IIHFHockey 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В последнее время 28-летний уроженец Салехарда выступал за сербскую «Црвену Звезду». Костев известен своей игрой за нижнекамский «Нефтехимик». В Континентальной хоккейной лиги Ион-Георгий провёл четыре сезона, сыграв в общей сложности 84 матча и набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».

В ВХЛ Костев выступал за такие команды, как «Дизель», «Ижсталь», «Рубин», «Нефтяник», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Спутник». Костев — чемпион ВХЛ в составе «Нефтяника». 0