СКА обыграл «Спартак» в овертайме

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал

Хозяева одержали победу в овертайме — 3:2.

В первом периоде соперники обменялись шайбами Сергея Плотникова и Робина Ганзла. В третьем периоде Каспарс Даугавиньш вывел гостей вперед, но за 30 секунд до сирены хозяев спас от поражения Патрик Херсли.

В овертайме победу СКА принес Наиль Якупов.

СКА, набрав 28 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции, «Спартак» (18 очков) идет шестым.