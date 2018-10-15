СКА обыграл «Спартак» в овертайме

СКА — «Спартак»
СКА
Хозяева одержали победу в овертайме — 3:2.
В первом периоде соперники обменялись шайбами Сергея Плотникова и Робина Ганзла. В третьем периоде Каспарс Даугавиньш вывел гостей вперед, но за 30 секунд до сирены хозяев спас от поражения Патрик Херсли.
В овертайме победу СКА принес Наиль Якупов.
СКА, набрав 28 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции, «Спартак» (18 очков) идет шестым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Плотников — 3 (Гавриков, Кузьменко), 9:13 — 1:0. Ганзл — 5 (Григорьев, Даугавиньш), 12:05 — 1:1. Даугавиньш — 5 (Григорьев, Калинин), 40:51 — 1:2. Херсли — 8 (бол., Хафизуллин, Дацюк), 59:30 — 2:2. Якупов — 7, 62:07 — 3:2Нереализованный буллит: Гусев (СКА), 3:30 (Вратарь)Вратари: Шестеркин (58:41 — 59:30) — ГудачекШтраф: 6 — 6Броски: 45 (14+11+17+3) — 13 (8+1+4+0)