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    КХЛ наложила спортивную дисквалификацию на руководство «Адмирала»

    Адмирал КХЛ
    Континентальная хоккейная лига наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сергея Сошникова и Александра Селиванова, информирует официальный сайт КХЛ.

    Сергей Сошников
    Сергей Сошников
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    «На сегодняшний день общий долг клуба "Адмирал" перед игроками составляет 102,8 млн рублей, из них 56,3 млн — просроченные платежи.

    Долги по зарплате возникли в период руководства клубом "Адмирал" Сергеем Сошниковым в качестве генерального директора Ассоциации ХК "Адмирал" (до 13.05.2018). Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором Ассоциации ХК "Адмирал" Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями.

    В связи с этим, КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сергея Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в т.ч. для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт», — говорится в официальном заявлении лиги. 0

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