«Сибирь» уступила в овертайме «Словану»

Фрагмент матча
ХК «Сибирь»
В составе хозяев единственную шайбу забросил Максим Казаков. У победителей отличились Чад Ро и Эрик Желина.
После 16 игр «Слован» (10 очков) занимает последнее, 12 место, в Западной конференции. «Сибирь» (5 баллов) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.
11 октября «Слован» приедет в гости к «Авангарду», а «Сибирь» 12 числа сыграет с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Слован» (Братислава) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ро — 2 (Баранов, Шварни), 12:30 — 0:1. Казаков — 1, 55:47 — 1:1. Желина — 2 (бол., Тэйфф), 64:32 — 1:2Вратари: Красиков — ЧильякШтрафы: 12-8Броски: 25 (8+7+7+3) — 41 (13+11+14+3)