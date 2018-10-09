«Сибирь» уступила в овертайме «Словану»

Новосибирскаяна домашней арене потерпела поражение от братиславского, встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

В составе хозяев единственную шайбу забросил Максим Казаков. У победителей отличились Чад Ро и Эрик Желина.

После 16 игр «Слован» (10 очков) занимает последнее, 12 место, в Западной конференции. «Сибирь» (5 баллов) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

11 октября «Слован» приедет в гости к «Авангарду», а «Сибирь» 12 числа сыграет с «Автомобилистом».