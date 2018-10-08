Защитник «Адмирала» дисквалифицирован на 15 матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал защитника владивостокскогона 15 матчей по итогам инцидента в игре регулярного чемпионата с челябинским(2:7), сообщается на официальном сайте лиги.

Хоккеист наказан за удар в голову нападающего «Трактора» Артема Пеньковского. Игрок челябинского клуба тяжело пострадал от действия Захарчука — по предварительной информации врачей, обследовавших хоккеиста во Владивостоке, у Пеньковского диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Он может пропустить остаток сезона.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Адмирала" Степана Захарчука по п.1.13 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершенных им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжелой травмы, дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, руководством лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 матчей», — говорится в сообщении. 0