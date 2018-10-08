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    Защитник «Адмирала» дисквалифицирован на 15 матчей

    КХЛ Адмирал Трактор
    Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал защитника владивостокского «Адмирала» Степана Захарчука на 15 матчей по итогам инцидента в игре регулярного чемпионата с челябинским «Трактором» (2:7), сообщается на официальном сайте лиги.

    Степан Захарчук
    Степан Захарчук
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    Хоккеист наказан за удар в голову нападающего «Трактора» Артема Пеньковского. Игрок челябинского клуба тяжело пострадал от действия Захарчука — по предварительной информации врачей, обследовавших хоккеиста во Владивостоке, у Пеньковского диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Он может пропустить остаток сезона.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Адмирала" Степана Захарчука по п.1.13 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершенных им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжелой травмы, дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу.

    Кроме того, руководством лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 матчей», — говорится в сообщении. 0

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