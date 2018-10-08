«Ак Барс» взял верх над «Северсталью»

Роб Клинкхаммер
ХК «Ак Барс»
В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Роб Клинкхаммер и Иржи Секач.
«Ак Барс» набрал 22 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 12 баллов, занимает девятое место на «Западе».
Коллектив Зинэтулы Билялетдинова 11 октября в Казани примет «Спартак», а «Северсталь» днем позже приедет в гости к СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Клинкхаммер — 6 (бол., Постма, Азеведо), 11:28 — 0:1. Секач — 5 (Постма), 13:38 — 0:2Вратари: Фурх (59:15) — ПодъяпольскийШтрафы: 6-6Броски: 33 (5+14+14) — 28 (12+6+10)