«Ак Барс» взял верх над «Северсталью»

на своем льду проигралав матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Роб Клинкхаммер и Иржи Секач.

«Ак Барс» набрал 22 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 12 баллов, занимает девятое место на «Западе».

Коллектив Зинэтулы Билялетдинова 11 октября в Казани примет «Спартак», а «Северсталь» днем позже приедет в гости к СКА.