«Бостон» в домашнем матче одолел «Оттаву»

победилв матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон (1-я, 18-я и 45-я минуты), Крис Вагнер (28) и Давид Пастрняк (57, 59). У гостей отличился Бобби Райан (59) и Райан Дзингел (23, 33).

«Бостон» набрал четыре очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Оттавы» три очка и восьмая позиция.

В следующем матче «Бостон» на своем льду встретится с «Эдмонотном», а «Оттава» дома сыграет против «Филадельфии».