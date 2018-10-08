«Бостон» в домашнем матче одолел «Оттаву»

Патрис Бержерон
nhl.com
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон (1-я, 18-я и 45-я минуты), Крис Вагнер (28) и Давид Пастрняк (57, 59). У гостей отличился Бобби Райан (59) и Райан Дзингел (23, 33).
«Бостон» набрал четыре очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Оттавы» три очка и восьмая позиция.
В следующем матче «Бостон» на своем льду встретится с «Эдмонотном», а «Оттава» дома сыграет против «Филадельфии».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Оттава» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Голы: Бержерон — 2 (Пастрняк, Макэвой), 0:30 — 1:0. Бержерон — 3 (бол., Маршан, Пастрняк), 17:12 — 2:0. Дзингел — 1 (Стоун, Смит), 22:21 — 2:1. Вагнер — 1 (Макэвой, Керали), 27:08 — 3:1. Дзингел — 2 (Демело, Шабо), 32:13 — 3:2. Бержерон — 4 (Маршан, Макэвой), 44:38 — 4:2. Пастрняк — 2 (Бержерон, Хара), 56:31 — 5:2. Райан — 1 (Демело, Тирни), 57:03 — 5:3. Пастрняк — 3 (Маршан), 58:22 — 6:3Вратари: Раск — Кондон (58:07 — 58:22)Штрафы: 8-6Броски: 30 (15+6+9) — 31 (9+12+10)