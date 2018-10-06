«Нью-Джерси» победил «Эдмонтон» в Гетеборге

обыгралв рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Фрагмент матча nhl.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча, которая прошла в шведском Гетеборге, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Кайла Палмьери канадский коллектив ответил результативным броском Милана Лучича.

Во втором периоде «дьяволы» дважды огорчили соперника стараниями Палмьери и Трэвиса Зейджака.

После перерыва Зэйджак оформил дубль, на что канадский клуб ответил голом Леона Драйзайтля. В концовке финальную точку поставил Стефан Ноэсен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Палмиери — 1 (Сиверсон), 0:58 — 1:0. Лучич — 1 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 4:01 — 1:1. Палмиери — 2 (бол., Батчер, Хишир), 22:02 — 2:1. Зэйджак — 1 (Вуд), 23:11 — 3:1. Зэйджак — 2 (Вуд), 45:27 — 4:1. Драйзайтль — 1 (Лучич, Макдэвид), 51:32 — 4:2. Ноесен — 1 (п.в., Ватанен, Мюллер), 58:31 — 5:2Вратари: Кинкейд — Тэлбот (57:46 — 58:31)Штраф: 8 — 4Броски: 27 (9+10+8) — 19 (7+4+8)

Для обеих команд этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне. 0