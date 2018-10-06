ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуУдар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасиловании
  • 23:24
    • «Рома» продлила победную серию до трех матчей
  • 21:43
    • «Бавария» с крупным счетом проиграла менхенгладбахской «Боруссии»
  • 21:32
    • «Алавес» нанес поражение «Реалу»
  • 21:23
    • «МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла», отыгравшись со счета 0:2
  • 21:05
    • «Ювентус» одержал восьмую победу подряд в Серии А
    Все новости спорта

    «Нью-Джерси» победил «Эдмонтон» в Гетеборге

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз
    «Нью-Джерси Девилз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в шведском Гетеборге, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

    В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Кайла Палмьери канадский коллектив ответил результативным броском Милана Лучича.

    Во втором периоде «дьяволы» дважды огорчили соперника стараниями Палмьери и Трэвиса Зейджака.

    После перерыва Зэйджак оформил дубль, на что канадский клуб ответил голом Леона Драйзайтля. В концовке финальную точку поставил Стефан Ноэсен.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Палмиери — 1 (Сиверсон), 0:58 — 1:0. Лучич — 1 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 4:01 — 1:1. Палмиери — 2 (бол., Батчер, Хишир), 22:02 — 2:1. Зэйджак — 1 (Вуд), 23:11 — 3:1. Зэйджак — 2 (Вуд), 45:27 — 4:1. Драйзайтль — 1 (Лучич, Макдэвид), 51:32 — 4:2. Ноесен — 1 (п.в., Ватанен, Мюллер), 58:31 — 5:2Вратари: Кинкейд — Тэлбот (57:46 — 58:31)Штраф: 8 — 4Броски: 27 (9+10+8) — 19 (7+4+8)

    Для обеих команд этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
  • 2.23
  • Завтра в 00:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли Нурмагомедов в бою с Макгрегором?
  • Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Дождутся ли болельщики от «Спартака» победы?
  • Дождутся ли болельщики от «Спартака» победы?. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Порядок бьет класс — или нет?
  • «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» — «Уфа» Футбол РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» поделили очки, «Крылья» победили без Тихонова, поражение «Ростова»Обзор матчей десятого тура российской Премьер-лиги 20:540
  • 19:41
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»
  • 19:06
    • Гол Дайера принес «Тоттенхэму» победу над «Кардиффом»
  • 18:35
    • СКА уверенно разобрался с «Йокеритом»
    Маурицио Сарри Футбол Маурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал ЖоржиньоНаставник «Челси» пообщался с журналистом о начале британского отрезка карьеры 15:470
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» побеждает, «МЮ» не впечатляет, «Реал» забивает
  • 4.38
    •
  • 23:51
    • Бердыев будет смотреть в турнирную таблицу в конце сезона
  • 23:35
    • «Леганес» покинул последнюю строчку турнирной таблицы Примеры
  • 23:10
    • «Нью-Джерси» победил «Эдмонтон» в Гетеборге
    Миодраг Божович Футбол Божович — новая надежда СамарыОтставка Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича на пост главного тренера «Крыльев Советов» — в нашем обзоре прессы 14:170
  • 18:25
    • «Ростов» дома уступил «Оренбургу»
  • 18:08
    • «Рубин» — «Урал»: известны стартовые составы
  • 17:26
    • Агент: Погба не продается
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие