«Локомотив» выиграл по буллитам у «Торпедо»

на своем льду по буллитам переигралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0).

Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. У хозяев льда голами отметились Егор Аверин (34-я минута), Брэндон Козун (38) и Даниил Апальков (48), а у гостей две шайбы забросил Денис Паршин (27, 59) и одну — Денис Баранцев.

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались железнодорожники. Победный бросок в активе Энди Мили.

«Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 19 очков.