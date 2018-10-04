«Локомотив» выиграл по буллитам у «Торпедо»

Хоккеисты «Локомотива»
ХК «Локомотив»
Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. У хозяев льда голами отметились Егор Аверин (34-я минута), Брэндон Козун (38) и Даниил Апальков (48), а у гостей две шайбы забросил Денис Паршин (27, 59) и одну — Денис Баранцев.
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались железнодорожники. Победный бросок в активе Энди Мили.
«Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 19 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Баранцев — 2 (Семин, Жафяров), 8:52 — 0:1. Паршин — 5 (Баранцев), 27:22 — 0:2. Е. Аверин — 4 (Кутузов), 34:45 — 1:2. Козун — 4 (Накладал, Локтионов), 38:05 — 2:2. Апальков — 1 (Козун, Локтионов), 48:03 — 3:2. Миле — 5 (Галузин, Паршин), 59:52 — 3:3Победный буллит: КоваленкоВратари: Коновалов — Тихомиров (26:56 — 27:22, 59:06 — 59:52)Штрафы: 8-6Броски: 39 (15+12+6+6) — 30 (6+14+8+2)