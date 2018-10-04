ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов«Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням
  • 21:47
    • «Зенит» минимально переиграл «Славию»
  • 21:18
    • Игнатов и Зе Луиш выйдут в стартовом составе «Спартака» на игру с «Вильярреалом»
  • 20:57
    • Промес выйдет в стартовом составе «Севильи»
  • 20:35
    • Рой Кин: В «МЮ» собралось много нытиков
  • 18:39
    • Объявлена команда недели Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Локомотив» выиграл по буллитам у «Торпедо»

    КХЛ Локомотив Торпедо
    «Локомотив» на своем льду по буллитам переиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0).

    Хоккеисты «Локомотива»
    Хоккеисты «Локомотива»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. У хозяев льда голами отметились Егор Аверин (34-я минута), Брэндон Козун (38) и Даниил Апальков (48), а у гостей две шайбы забросил Денис Паршин (27, 59) и одну — Денис Баранцев.

    Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались железнодорожники. Победный бросок в активе Энди Мили.

    «Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 19 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Баранцев — 2 (Семин, Жафяров), 8:52 — 0:1. Паршин — 5 (Баранцев), 27:22 — 0:2. Е. Аверин — 4 (Кутузов), 34:45 — 1:2. Козун — 4 (Накладал, Локтионов), 38:05 — 2:2. Апальков — 1 (Козун, Локтионов), 48:03 — 3:2. Миле — 5 (Галузин, Паршин), 59:52 — 3:3Победный буллит: КоваленкоВратари: Коновалов — Тихомиров (26:56 — 27:22, 59:06 — 59:52)Штрафы: 8-6Броски: 39 (15+12+6+6) — 30 (6+14+8+2)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — «Динамо Рига»
  • 1.92
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем удивят «Севилью» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Близок ли «Спартак» к выходу из кризиса?
  • «Спартак» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Будет ли удачным визит финалиста на остров?
  • «Аполлон» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионовСМИ — о поражении «железнодорожников» от «Шальке» Вчера в 23:330
  • 22:02
    • «Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
  • 19:04
    • Сборная Англии продлила контракт с главным тренером
  • 13:00
    • СМИ: Роналду больше не сыграет за сборную в этом году
    Игроки «Торонто» Хоккей НХЛ. Победа «Торонто», результативный старт для Кузнецова и Овечкина, два очка от ГолдобинаРезультаты матчей первого игрового регулярного чемпионата НХЛ 09:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Злой ПСЖ, второй шанс для «Локо» и «Наполи»
  • 4.67
    •
  • 22:23
    • Победа «Байера» над АЕКом и другие результаты
  • 22:09
    • «Арсенал» на выезде разгромил «Карабах»
  • 21:33
    • «Локомотив» выиграл по буллитам у «Торпедо»
    «Локомотив» — «Шальке» Футбол ЛЧ. «Локо» проиграл «Шальке», дубль Месси на «Уэмбли», поражение команды ГоловинаОбзор матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов 00:220
  • 20:42
    • «Зенит» и «Славия» в первом тайме не забили
  • 20:22
    • Канчельскис может возглавить клуб из Узбекистана
  • 20:08
    • «Астана» обыграла «Ренн»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие