КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд

«Куньлунь» — «Металлург» (Магнитогорск) 1:3
Магнитогорский «Металлург» на выезде одолел «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
В составе победителей отличились Виктор Антипин и Павел Варфоломеев, оформивший дубль. У китайской команды гол престижа на счету Брэндона Ипа.
«Металлург» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, у «Куньлуня» осталось десять очков и десятое место.
«Магнитка» следующий матч проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 октября. «Куньлунь» в тот же день примет «Трактор».
«Адмирал» — «Автомобилист» 3:5
«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).
У победителей отличились Анатолий Голышев, Кирилл Лямин, Стефан Да Коста, Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко. У проигравших дубль оформил Денис Вихарев, еще одна шайба на счету Александра Стрельцова.
«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд со старта сезона и с 26 очками продолжает лидировать во всей лиге. У «Адмирала» осталось восемь очков и 11-е место в Восточной конференции.
В своих следующих матчах 5 октября «Автомобилист» сыграет в гостях с «Амуром», «Адмирал» примет «Металлург».