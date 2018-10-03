КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд

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В среду, 3 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча.

«Куньлунь» — «Металлург» (Магнитогорск) 1:3

Магнитогорский «Металлург» на выезде одолел «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей отличились Виктор Антипин и Павел Варфоломеев, оформивший дубль. У китайской команды гол престижа на счету Брэндона Ипа.

«Металлург» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, у «Куньлуня» осталось десять очков и десятое место.

«Магнитка» следующий матч проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 октября. «Куньлунь» в тот же день примет «Трактор».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Ип, 59:54. — Антипин, 26:55. Варфоломеев, 51:06, 53:48

«Адмирал» — «Автомобилист» 3:5

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

У победителей отличились Анатолий Голышев, Кирилл Лямин, Стефан Да Коста, Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко. У проигравших дубль оформил Денис Вихарев, еще одна шайба на счету Александра Стрельцова.

«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд со старта сезона и с 26 очками продолжает лидировать во всей лиге. У «Адмирала» осталось восемь очков и 11-е место в Восточной конференции.

В своих следующих матчах 5 октября «Автомобилист» сыграет в гостях с «Амуром», «Адмирал» примет «Металлург».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (2:2, 1:2, 0:1) Голы: Вихарев — 3 (Бутузов, Королев), 3:53 — 1:0. Голышев — 9 (бол.), 11:35 — 1:1. Лямин — 2 (Чесалин, Грачев), 11:56 — 1:2. Вихарев — 4 (Таталин), 18:42 — 2:2. Да Коста — 7 (Доус, Вишневский), 20:26 — 2:3. Крикунов — 4 (Вишневский), 22:32 — 2:4. А. Стрельцов — 2 (Черников, В. Стрельцов), 39:57 — 3:4. Литовченко — 1 (мен., п.в.), 58:38 — 3:5Вратари: Серебряков (57:35 — 58:38, 58:44 — 59:07) — КоваржШтрафы: 8-10Броски: 23 (7+8+8) — 32 (16+8+8)

«Барыс» — ЦСКА