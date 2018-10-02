ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеТоп-5 самых интересных кандидатов на замену Моуринью в «МЮ»
  • 11:38
    • Названы лучшие игроки сентября в КХЛ
  • 10:06
    • В тренерском штабе московского «Динамо» произойдут изменения
  • 09:50
    • Российские волейболистки победили Азербайджан на ЧМ
  • 08:02
    • Полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании
  • 21:28
    • «Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Названы лучшие игроки сентября в КХЛ

    КХЛ Автомобилист Барыс Сибирь
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов сентября в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Якуб Коварж
    Якуб Коварж
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    — Лучшим вратарем сентября признан Якуб Коварж («Автомобилист»), проведший без замен 10 из 12 матчей месяца и одержавший во всех них победы.

    — Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в 11 матчах одержавший вместе с командой 6 побед и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+9).

    — Лучшим нападающим признан Анатолий Голышев («Автомобилист»), одержавший вместе с командой победы во всех 12 матчах месяца и набравший в них 11 (8+3) очков при показателе полезности (+6).

    — Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в 13 матчах забивший пять голов и отметившийся одной результативной передачей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — СКА
  • 1.96
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Спартак» оборону СКА?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Когда память играет на пользу
  • «Ювентус» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Сюрприз: когда и сколько забьет «Ман Сити»
  • «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:380
  • 11:52
    • Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов
  • 08:16
    • Хоккеисты «Вашингтона» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
  • 12:08
    • ФИФА открыла первые в истории курсы для специалистов VAR
    Жозе Моуринью Футбол Слов не подобрать. «МЮ» катится внизОчередной провальный матч дал повод говорить о глубоком кризисе в «Манчестер Юнайтед» Вчера в 16:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 11:24
    • Кафу: Роналду даст Серии А еще больше звездности
  • 11:07
    • Лэмпард: У Моуринью сейчас очень трудный момент
  • 10:54
    • Легенда «МЮ» будет работать на норвежском телеканале
    Ирвинг Лосано Футбол Трансферный дайджест. 25 сентября — 1 октябряПерестанет ли Погба мучить «МЮ», где «Бавария» нашла замену Рибери, возродит ли карьеру экс-звезда «Милана» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 16:080
  • 10:38
    • Главный тренер «Янг Бойз» разочарован тем, что Роналду не сыграет против его команды
  • 10:21
    • Экс-наставник «Спартака» возглавил киевский «Арсенал»
  • 08:47
    • Гвардиола: Я с нетерпением жду встречи с «Хоффенхаймом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие