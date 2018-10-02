Названы лучшие игроки сентября в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов сентября в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

— Лучшим вратарем сентября признан Якуб Коварж («Автомобилист»), проведший без замен 10 из 12 матчей месяца и одержавший во всех них победы.

— Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в 11 матчах одержавший вместе с командой 6 побед и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+9).

— Лучшим нападающим признан Анатолий Голышев («Автомобилист»), одержавший вместе с командой победы во всех 12 матчах месяца и набравший в них 11 (8+3) очков при показателе полезности (+6).

— Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в 13 матчах забивший пять голов и отметившийся одной результативной передачей. 0