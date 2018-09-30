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    «Торпедо» обыграло «Амур»

    КХЛ Торпедо Амур
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Торпедо»
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    Дубль в составе победителей оформил Энди Мили, еще по разу отличились Дмитрий Родионычев и Владимир Галузин.

    За гостей голы на свой счет записали Томаш Филиппи, Владислав Ушенин и Павел Дедунов.

    «Амур» потерпел пятое поражение подряд, а нижегородский клуб выиграл в четвёртом матче кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)
    Голы: Миле — 3 (Коробов), 11:52 — 1:0. Филиппи — 2 (Пьянов), 13:37 — 1:1. Вл. Ушенин — 1 (Коларж, Вяч. Ушенин), 17:06 — 1:2. Дедунов — 3 (Руденков, Филиппи), 24:02 — 1:3. Миле — 4 (Кейлоф, Хольм), 45:52 — 2:3. Родионычев — 1 (Шенфельд, Сетдиков), 46:28 — 3:3. Галузин — 6 (Веряев, Ураков), 47:38 — 4:3Вратари: Костин — АликинБроски: 30 (9+9+12) — 25 (11+9+5)Штраф: 6 — 2
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