«Торпедо» обыграло «Амур»

Нижегородскоеодержало домашнюю победу над(4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Дубль в составе победителей оформил Энди Мили, еще по разу отличились Дмитрий Родионычев и Владимир Галузин.

За гостей голы на свой счет записали Томаш Филиппи, Владислав Ушенин и Павел Дедунов.

«Амур» потерпел пятое поражение подряд, а нижегородский клуб выиграл в четвёртом матче кряду.