«Салават Юлаев» на выезде уступил «Витязю»

«Салават Юлаев»
КХЛ
В составе победителей шайбы на счету Марека Гривика, Борны Рендулича и Артёма Швец-Рогового.
За уфимцев отличились Вячеслав Солодухин и Петр Хохряков.
Для «Витязя» и «Салавата Юлаева» прошедший матч стал 12-м в нынешнем сезоне. У уфимцев 17 очков, у подмосковной команды 11 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Солодухин — 3 (Кадейкин, Жарков), 13:42 — 0:1. Гривик — 6 (Евсеенков), 22:54 — 1:1. Рендулич — 3, 32:16 — 2:1. Хохряков — 2 (бол., Бурдасов, Основин), 34:23 — 2:2. Швец-Роговой — 4 (Чернов, Выглазов), 55:49 — 3:2Вратари: Самонов — Метсола (59:22)Броски: 25 (8+6+11) — 33 (12+10+11)Штраф: 12 — 6