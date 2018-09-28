«Салават Юлаев» на выезде уступил «Витязю»

Подмосковныйодержал домашнюю победу над(3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы на счету Марека Гривика, Борны Рендулича и Артёма Швец-Рогового.

За уфимцев отличились Вячеслав Солодухин и Петр Хохряков.

Для «Витязя» и «Салавата Юлаева» прошедший матч стал 12-м в нынешнем сезоне. У уфимцев 17 очков, у подмосковной команды 11 баллов.