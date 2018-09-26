«Нефтехимик» обыграл «Амур»

Нижнекамскийобыграл хабаровский(2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Шайбы в составе победителей на счету Юусо Пуустинена и Эмиля Галимова. На это гости сумели ответить результативным броском Павла Дедунова.

«Нефтехимик» провел десятый матч в сезоне и набрал десять очков, на счету хабаровского клуба семь баллов после десяти встреч регулярного чемпионата.