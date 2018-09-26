«Нефтехимик» обыграл «Амур»

«Нефтехимик»
«Нефтехимик»
Шайбы в составе победителей на счету Юусо Пуустинена и Эмиля Галимова. На это гости сумели ответить результативным броском Павла Дедунова.
«Нефтехимик» провел десятый матч в сезоне и набрал десять очков, на счету хабаровского клуба семь баллов после десяти встреч регулярного чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Пуустинен — 7 (Няттинен, Руохомаа), 17:50 — 1:0. Галимов — 1 (Полашек, Нестрашил), 24:16 — 2:0. Дедунов — 2 (Железков, Руденков), 41:26 — 2:1Вратари: Ежов — Кашик (Аликин, 24:16)Броски: 28 (14+10+4) — 25 (6+8+11)Штраф: 8 — 6