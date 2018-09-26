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    «Нефтехимик» обыграл «Амур»

    КХЛ Нефтехимик Амур
    Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Нефтехимик»
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    Шайбы в составе победителей на счету Юусо Пуустинена и Эмиля Галимова. На это гости сумели ответить результативным броском Павла Дедунова.

    «Нефтехимик» провел десятый матч в сезоне и набрал десять очков, на счету хабаровского клуба семь баллов после десяти встреч регулярного чемпионата.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Пуустинен — 7 (Няттинен, Руохомаа), 17:50 — 1:0. Галимов — 1 (Полашек, Нестрашил), 24:16 — 2:0. Дедунов — 2 (Железков, Руденков), 41:26 — 2:1Вратари: Ежов — Кашик (Аликин, 24:16)Броски: 28 (14+10+4) — 25 (6+8+11)Штраф: 8 — 6
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