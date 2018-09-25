Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Йокерит»

Линус Виделль
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У хозяев льда шайбу забросил Линус Виделль (38-я минута), а у гостей отличился Алекс Грант (50). В овертайме решающий бросок нанес Виделль (62).
Финны с 16 очками после десяти встреч остались на первом месте в Западной конференции, рижане с 13 расположились на пятой строчке.
В следующем матче финская команда 27 сентября на выезде сыграет со «Слованом», а рижане в этот же день примут «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Виделль — 7 (Майоне), 38:31 — 1:0. Грант — 2 (Йормакка), 50:28 — 1:1. Виделль — 8, 62:34 — 2:1Вратари: Билялов — КалныньшШтрафы: 16-14Броски: 28 (7+11+6+4) — 44 (14+9+20+1)