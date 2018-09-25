Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Йокерит»

Рижскоедома в дополнительное время оказалось сильнеев матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

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У хозяев льда шайбу забросил Линус Виделль (38-я минута), а у гостей отличился Алекс Грант (50). В овертайме решающий бросок нанес Виделль (62).

Финны с 16 очками после десяти встреч остались на первом месте в Западной конференции, рижане с 13 расположились на пятой строчке.

В следующем матче финская команда 27 сентября на выезде сыграет со «Слованом», а рижане в этот же день примут «Сочи».