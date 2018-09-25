ЦСКА по буллитам победил «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскийв серии буллитов обыгралсо счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе москвичей отличился Константин Окулов, у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова. Победный буллит реализовал Максим Шалунов.

ЦСКА одержал четвертую победу кряду и с 14-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе девять очков.

Следующий матч в КХЛ армейцы проведут против московского «Спартака», а команда из Сочи встретится с рижским «Динамо».