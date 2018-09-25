ЦСКА по буллитам победил «Сочи»

Максим Шалунов
ХК ЦСКА
В составе москвичей отличился Константин Окулов, у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова. Победный буллит реализовал Максим Шалунов.
ЦСКА одержал четвертую победу кряду и с 14-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе девять очков.
Следующий матч в КХЛ армейцы проведут против московского «Спартака», а команда из Сочи встретится с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Окулов — 2 (Пашнин, Шалунов), 14:50 — 1:0. Архипов — 2 (бол., Коллинс, Росен), 34:15 — 1:1Победный буллит: ШалуновВратари: Сорокин — БарулинШтрафы: 43-4Вратари: 25 (7+12+6+0) — 16 (1+9+5+1)