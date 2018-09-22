Два очка Зыкова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»

нанесла крупное поражениев предсезонном матче НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) в пользу «Харрикейнз».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Каролины» Джейккоб Славин, на счету которого 3 (1+2) очка.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Валентин Зыков (1+1), Джордан Стаал (1+1) и Уоррен Фогель (0+2). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Никлас Бекстрем с передачи Дмитрия Орлова и Аарона Несса.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ

«Оттава» — «Чикаго» — 2:5

«Торонто» — «Баффало» — 5:3

«Виннипег» — «Калгари» — 4:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:5

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 3:0 0