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    Два очка Зыкова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»

    НХЛ Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Айлендерс Оттава Сенаторз Чикаго Блэкхоукс Торонто Мэйпл Лифс Баффало Сэйбрз Виннипег Джетс Калгари Флэймз Нэшвилл Предаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Сент-Луис Блюз Коламбус Блю Джекетс
    «Каролина» нанесла крупное поражение «Вашингтону» в предсезонном матче НХЛ.

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    Встреча завершилась со счетом 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) в пользу «Харрикейнз».

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Каролины» Джейккоб Славин, на счету которого 3 (1+2) очка.

    По два балла за результативность в составе победителей набрали Валентин Зыков (1+1), Джордан Стаал (1+1) и Уоррен Фогель (0+2). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

    Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Никлас Бекстрем с передачи Дмитрия Орлова и Аарона Несса.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ
    «Оттава» — «Чикаго» — 2:5
    «Торонто» — «Баффало» — 5:3
    «Виннипег» — «Калгари» — 4:3 ОТ
    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:5
    «Сент-Луис» — «Коламбус» — 3:0 0

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