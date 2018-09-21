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    «Слован» одержал победу над «Адмиралом»

    КХЛ Адмирал Слован
    Братиславский «Слован» обыграл в гостях владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

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    В составе хозяев отличились Кирилл Дьяков, Александр Черников, Сергей Коньков и Денис Вихарев. У гостей шайбы забросили Ник Шаус, Матуш Сукель, Джефф Таффе (дубль) и Михал Ржепик.

    Словацкий клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» десятый на Востоке — шесть очков.

    «Слован» 25 сентября на своем льду сыграет с московским «Спартаком», «Адмирал» днем позже встретится в гостях с нижегородским «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Слован» (Братислава) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)
    Голы: Дьяков — 2 (А. Стрельцов, Черников), 1:38 — 1:0. Черников — 2 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 4:10 — 2:0. Шос — 1 (Бачик, Лунтер), 6:27 — 2:1. Коньков — 3 (Бутузов), 22:36 — 3:1. Сукель — 2 (Червены, Чипчура), 23:18 — 3:2. Тэйфф — 2 (Вирта, Ржепик), 32:32 — 3:3. Тэйфф — 3 (бол., Желина, Рау), 36:52 — 3:4. Вихарев — 1 (бол., Коньков, Бутузов), 51:27 — 4:4. Ржепик — 6 (Грман, Вирта), 52:51 — 4:5Вратари: Серебряков (59:08) — ШтепанекШтрафы: 2-8Броски: 32 (8+14+10) — 39 (20+14+5)
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