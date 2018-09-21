«Слован» одержал победу над «Адмиралом»

Братиславскийобыграл в гостях владивостокскийв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

В составе хозяев отличились Кирилл Дьяков, Александр Черников, Сергей Коньков и Денис Вихарев. У гостей шайбы забросили Ник Шаус, Матуш Сукель, Джефф Таффе (дубль) и Михал Ржепик.

Словацкий клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» десятый на Востоке — шесть очков.

«Слован» 25 сентября на своем льду сыграет с московским «Спартаком», «Адмирал» днем позже встретится в гостях с нижегородским «Торпедо».