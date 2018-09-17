ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего МарадонаНовое приключение Марадоны
  • 19:25
    • «Урал» поделил очки с «Ростовом»
  • 18:37
    • Форвард ЦСКА выбыл из строя на месяц
  • 18:22
    • Шарапова досрочно завершила сезон
  • 15:30
    • ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»
  • 14:17
    • Российский рефери получил назначение на матч Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Йокерит» отгрузил восемь безответных шайб «Трактору»

    КХЛ Трактор Йокерит
    Финский «Йокерит» одержал крупную домашнюю победу над «Трактором» (8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    «Йокерит»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хет-трик в составе победителей оформил Йон Норман, дубль на свой счет записал Брайан О`Нилл, еще по шайбе забросили Марко Анттила, Пекка Йормакка и Стив Мозес.

    После четвёртого гола ворота «Трактора» покинул голкипер Василий Демченко, которого заменил Александр Судницин.

    Финский клуб набрал 13 очков и лидирует в Западной конференции. «Трактор» девятый на Востоке — пять очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)
    Голы: О`Нилл — 2 (Норман, Йоэнсуу), 21:39 — 1:0. Норман — 1, 24:16 — 2:0. Норман — 2 (О`Нилл, Йоэнсуу), 28:33 — 3:0. Анттила — 3 (Ниеми), 35:27 — 4:0. Норман — 3 (Йормакка, Н. Йенсен), 36:57 — 5:0. Йормакка — 3 (бол., Маннинен, Леписто), 57:08 — 6:0. О`Нилл — 3, 59:00 — 7:0. Анттила — 4 (мен., Ниеми), 59:32 — 8:0Вратари: Запольски — Демченко (Судницин, 35:27)Броски: 34 (5+17+12) — 18 (6+7+5)Штраф: 8 — 2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — ПСЖ
  • 1.75
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Саутгемптону» повторно обыграть «Брайтон»?
  • «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Почеттино поможет его слава
  • «Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Крестьяне» удивят на «Камп Ноу»
  • «Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу 19:410
  • 17:46
    • «Куньлунь» по буллитам выиграл у «Слована»
  • 16:49
    • Саппоро отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026
  • 12:51
    • Французские арбитры обслужат матч «Виктории» и ЦСКА
    «Спартак» — «Ахмат» Футбол «Спартаку» нужно учиться жить без ПромесаРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата» 01:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 21:04
    • «Йокерит» отгрузил восемь безответных шайб «Трактору»
  • 19:18
    • Ерохин: Долго ждал и работал, чтобы забить за сборную
  • 18:54
    • Геркус: «Локо» ожидает проверка на одном из самых эксцентричных стадионов мира
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы», ничья «Реала»Обзор и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу 00:120
  • 12:22
    • Гендиректор «Анжи» заявил об отсутствии денег у сотрудников клуба
  • 12:08
    • Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе
  • 10:48
    • Малкин надеется доминировать в НХЛ еще пять-шесть лет
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие