«Йокерит» отгрузил восемь безответных шайб «Трактору»

Финскийодержал крупную домашнюю победу над(8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-трик в составе победителей оформил Йон Норман, дубль на свой счет записал Брайан О`Нилл, еще по шайбе забросили Марко Анттила, Пекка Йормакка и Стив Мозес.

После четвёртого гола ворота «Трактора» покинул голкипер Василий Демченко, которого заменил Александр Судницин.

Финский клуб набрал 13 очков и лидирует в Западной конференции. «Трактор» девятый на Востоке — пять очков.