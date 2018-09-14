«Сибирь» потерпела шестое подряд поражение в КХЛ

«Сибирь» — «Нефтехимик»
ХК «Сибирь»
Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.
По ходу встречи «Сибирь» трижды вела в счете, однако в итоге пропустила две шайбы в заключительные пять минут третьего периода.
Дублем у хозяев отличился Николай Демидов, еще одну шайбу забросил Никита Михайлов. В составе гостей первый хет-трик сезона в КХЛ оформил Юусо Пуустинен, а победную шайбу на свой счет записал Дамир Шарипзянов.
Таким образом, «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение и остается единственной командой без набранных очков. У «Нефтехимика» 3 победы при трех поражениях и шестое место в таблице Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
Голы: Демидов — 1, 11:29 — 1:0. Пуустинен — 3 (бол., Руохомаа), 35:52 — 1:1. Демидов — 2, 43:27 — 2:1. Пуустинен — 4, 43:56 — 2:2. Михайлов — 3 (бол., Пиганович), 51:34 — 3:2. Пуустинен — 5, 55:50 — 3:3. Шарипзянов — 2 (бол.), 58:22 — 3:4Вратари: Красиков (58:45) — ЕжовШтраф: 12-10Броски: 24 (8+7+9) — 41 (6+20+15)