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    «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение в КХЛ

    КХЛ Сибирь Нефтехимик
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Нефтехимик».

    «Сибирь» — «Нефтехимик»
    «Сибирь» — «Нефтехимик»
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    Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

    По ходу встречи «Сибирь» трижды вела в счете, однако в итоге пропустила две шайбы в заключительные пять минут третьего периода.

    Дублем у хозяев отличился Николай Демидов, еще одну шайбу забросил Никита Михайлов. В составе гостей первый хет-трик сезона в КХЛ оформил Юусо Пуустинен, а победную шайбу на свой счет записал Дамир Шарипзянов.

    Таким образом, «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение и остается единственной командой без набранных очков. У «Нефтехимика» 3 победы при трех поражениях и шестое место в таблице Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
    Голы: Демидов — 1, 11:29 — 1:0. Пуустинен — 3 (бол., Руохомаа), 35:52 — 1:1. Демидов — 2, 43:27 — 2:1. Пуустинен — 4, 43:56 — 2:2. Михайлов — 3 (бол., Пиганович), 51:34 — 3:2. Пуустинен — 5, 55:50 — 3:3. Шарипзянов — 2 (бол.), 58:22 — 3:4Вратари: Красиков (58:45) — ЕжовШтраф: 12-10Броски: 24 (8+7+9) — 41 (6+20+15)
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