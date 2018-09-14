«Сибирь» потерпела шестое подряд поражение в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимала

Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

По ходу встречи «Сибирь» трижды вела в счете, однако в итоге пропустила две шайбы в заключительные пять минут третьего периода.

Дублем у хозяев отличился Николай Демидов, еще одну шайбу забросил Никита Михайлов. В составе гостей первый хет-трик сезона в КХЛ оформил Юусо Пуустинен, а победную шайбу на свой счет записал Дамир Шарипзянов.

Таким образом, «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение и остается единственной командой без набранных очков. У «Нефтехимика» 3 победы при трех поражениях и шестое место в таблице Восточной конференции.