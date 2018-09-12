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    СКА дожал «Йокерит» в овертайме

    КХЛ Йокерит СКА
    Питерский СКА обыграл финский «Йокерит» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    СКА — «Йокерит»
    СКА — «Йокерит»
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    В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, еще по шайбе забросили Артём Зуб и Патрик Херсли.

    За финский клуб отличились Пекка Йормакка, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен.

    СКА одержал третью победу в пяти матчах. «Йокерит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, прервав серию из четырёх побед кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Прохоркин — 4 (Барабанов), 15:11 — 1:0. Йормакка — 2 (бол., Н. Йенсен, Леписто), 16:12 — 1:1. Зуб — 1 (Барабанов), 21:31 — 2:1. Н. Йенсен — 3 (бол., Йормакка), 23:35 — 2:2. Прохоркин — 5 (Херсли), 24:55 — 3:2. Маннинен — 4 (Регин, Грант), 52:30 — 3:3. Херсли — 2 (бол., Якупов, Гусев), 63:50 — 4:3Вратари: Шестеркин — КалныньшБроски: 27 (10+6+8+3) — 32 (8+14+9+1)Штраф: 6 — 8
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