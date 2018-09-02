«Салават Юлаев» в овертайме победил московское «Динамо»

одержал победу над московскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Во втором периоде столичная команда дважды огорчила вратаря гостей Юху Метсолу усилиями Андрея Алексеева и Дмитрия Кагарлицкого.

В третьем игровом отрезке уфимцы отыгрались благодаря точным броскам Йоонаса Кемппайнена и Антону Бурдасова.

Победу «Салавату» в овертайме принес Антон Сергеев. Два очка в составе «бело-голубых» набрал Вадим Шипачев.

Следующий матч динамовцы проведут с «Авангардом», а «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Северсталью».

«Динамо» — «Салават Юлаев»

«Спартак» на домашней арене победил «Амур» со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

В составе «красно-белых» заброшенными шайбами отметились Бен Максвелл (дубль), Каспарс Даугавиньш, Андрей Кутейкин, Мартиньш Карсумс и Вячеслав Лещенко.

«Амур» ответил тремя результативными бросками в исполнении Максима Кондратьева, Павла Дедунова и Дмитрия Воробьева.

Следующий матч «Спартак» проведет с «Адмиралом», «Амур» сыграет с «Йокеритом».

В еще одном матче «Северсталь» у себя дома одолела «Амур» со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). 0