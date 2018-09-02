«Авангард» подписал контракт с чемпионом мира

Чемпион мира 2012 года в составе сборной, выступавший в последнее время в НХЛ, подписал контракт с сообщает официальный сайт омского клуба.

Соглашение с 32-летним защитником заключено сроком на три года.

Предыдущим клубом Емелина был «Нэшвилл», в составе которого он провел в прошлом сезоне 76 матчей, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности «+9».

За карьеру в НХЛ 32-летний защитник сыграл 495 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 70 результативных передач. Помимо «хищников», Алексей выступал за «Монреаль Канадиенс». Опытный защитник провёл за океаном семь сезонов.

Кроме того, Емелин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» (2009 и 2010). 0