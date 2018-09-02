ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Кубок Лиги НацийЛига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 09:42
    • Черчесов: Сборная России на ЧМ-2018 подвиг не совершила
  • 08:31
    • Джокович вышел в четвертый круг US Open, победив Гаске
  • 08:01
    • Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
  • 23:50
    • Федерер одолел Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:37
    • Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Леганес»
    Все новости спорта

    «Авангард» подписал контракт с чемпионом мира

    Трансферы КХЛ Авангард НХЛ Нэшвилл Предаторз Сборная России Ак Барс
    Чемпион мира 2012 года в составе сборной России Алексей Емелин, выступавший в последнее время в НХЛ, подписал контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт омского клуба.

    Алексей Емелин
    Алексей Емелин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Соглашение с 32-летним защитником заключено сроком на три года.

    Предыдущим клубом Емелина был «Нэшвилл», в составе которого он провел в прошлом сезоне 76 матчей, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности «+9».

    За карьеру в НХЛ 32-летний защитник сыграл 495 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 70 результативных передач. Помимо «хищников», Алексей выступал за «Монреаль Канадиенс». Опытный защитник провёл за океаном семь сезонов.

    Кроме того, Емелин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» (2009 и 2010). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Долгожданный сезон. КХЛ возвращается с приходом осени
  • Вчера в 13:57
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — СКА
  • 1.70
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» пополнит свой очковый багаж
  • «Енисей» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Нанесет ли «Аякс» команде Слуцкого первое поражение в Эредивизи?
  • «Витесс» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разрыва больше двух не ждать, но «Арсеналу» — побеждать
  • «Кардифф Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис US Open. Шарапова пробилась в 1/8Обзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 09:570
  • 11:44
    • Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира в Корее
  • 11:29
    • «Авангард» подписал контракт с чемпионом мира
  • 09:55
    • Чилич пробился в четвертый круг US Open
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Победы Федерера и Надаля, поражение Медведева, Серена выбила ВинусОбзор шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 23:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 11:58
    • Игрок «Вильярреала» из-за травмы выбыл на два месяца
  • 11:14
    • Хавбек «Ахмата» продолжит карьеру в Турции
  • 09:24
    • Поветкин опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Лестер», «Челси» победил «Борнмут», «МанСити» справился с «Ньюкаслом»Обзор матчей четвертого тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:010
  • 08:21
    • Соболенко — в четвертом круге US Open
  • 09:11
    • Симеоне: «Сельта» заслуженно одержала победу
  • 08:55
    • «Наполи» продлил контракт с сенегальским защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие