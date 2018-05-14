Чехия обыграла Австрию на чемпионате мира-2018

Чехи обыграли сборную Австрии со счетом 4:3.
В составе победителей дубль на свой счет записал Томаш Гика, еще по шайбе забросили Филип Хитил и Доминик Кубалик. У австрийцев дважды отличился Михаэль Раффль, один раз — Константин Комарек.
Чешская сборная. набрав 15 очков, завершила групповой этап на третьем месте. Австрия, набрав 4 очка, занимает в группе А седьмую позицию.
Чемпионат мира. Группа A
Чехия – Австрия – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Голы: Гика – 2 (Кубалик, Шулак), 0:31 – 1:0. Хитил – 1 (Крейчик), 2:27 – 2:0. Комарек – 2 (Хофер, Раффль), 17:45 – 2:1. Кубалик – 3 (Гика, Нечас), 25:46 – 3:1. Гика – 3 (Факса, Кубалик), 49:51 – 4:1. Раффль – 3 (Унтервегер, Хаудум), 50:53 – 4:2. Раффль – 4 (Комарек, Шумниг), 57:18 – 4:3.Вратари: Францоуз – Киккерт (59:55).Штраф: 8 – 4.Броски: 39 (19+10+10) – 27 (8+4+15).