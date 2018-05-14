Чехия обыграла Австрию на чемпионате мира-2018

провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018.

Чехи обыграли сборную Австрии со счетом 4:3.

В составе победителей дубль на свой счет записал Томаш Гика, еще по шайбе забросили Филип Хитил и Доминик Кубалик. У австрийцев дважды отличился Михаэль Раффль, один раз — Константин Комарек.

Чешская сборная. набрав 15 очков, завершила групповой этап на третьем месте. Австрия, набрав 4 очка, занимает в группе А седьмую позицию.