Чехия уверенно обыграла Белоруссию на ЧМ-2018

В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик.
После этой игры Чехия набрала девять очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы А. Белоруссия, проиграв все пять встреч на турнире, занимает восьмое место.
В следующем матче чешская сборная сыграет с Францией, а Белоруссия встретится с Австрией.
ЧМ-2018. Группа А
Белоруссия — Чехия — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы: Шулак — 1 (бол., Крейчи), 8:13 — 0:1. Горак — 1 (Плеканец), 15:53 — 0:2. Ржепик — 2 (Червенка, Моравчик), 18:43 — 0:3. Броски: 21 (6+5+10) — 33 (13+12+8). Штраф: 14 — 4.