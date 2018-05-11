Чехия уверенно обыграла Белоруссию на ЧМ-2018

одержала победу над командой(3:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик.

После этой игры Чехия набрала девять очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы А. Белоруссия, проиграв все пять встреч на турнире, занимает восьмое место.

В следующем матче чешская сборная сыграет с Францией, а Белоруссия встретится с Австрией.