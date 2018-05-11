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    Чехия уверенно обыграла Белоруссию на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Белоруссии Сборная Чехии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Чехии одержала победу над командой Белоруссии (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик.

    После этой игры Чехия набрала девять очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы А. Белоруссия, проиграв все пять встреч на турнире, занимает восьмое место.

    В следующем матче чешская сборная сыграет с Францией, а Белоруссия встретится с Австрией.

    ЧМ-2018. Группа А
    Белоруссия — Чехия — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
    Голы: Шулак — 1 (бол., Крейчи), 8:13 — 0:1. Горак — 1 (Плеканец), 15:53 — 0:2. Ржепик — 2 (Червенка, Моравчик), 18:43 — 0:3. Броски: 21 (6+5+10) — 33 (13+12+8). Штраф: 14 — 4.
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