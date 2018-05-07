Финляндия разгромила Латвию на ЧМ-2018

разгромила(8:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

Самым результативным игроком встречи стал Себастьян Ахо из «Каролины», набравший 6 (2+4) очков. Также в сборной Финляндии дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Антти Суомела и Микко Рантанен.

Латвийская команда ответила точным броском Рихарда Букартса.

В первой игре финны с таким же счетом обыграли Корею.