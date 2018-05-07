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    Финляндия разгромила Латвию на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Латвии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Финляндии разгромила команду Латвии (8:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    Самым результативным игроком встречи стал Себастьян Ахо из «Каролины», набравший 6 (2+4) очков. Также в сборной Финляндии дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Антти Суомела и Микко Рантанен.

    Латвийская команда ответила точным броском Рихарда Букартса.

    В первой игре финны с таким же счетом обыграли Корею.

    ЧМ-2018. Группа В
    Латвия — Финляндия — 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
    Голы: Ахо — 3 (Савинайнен), 1:24 — 0:1. Савинайнен — 2 (Хейсканен, Ахо), 7:44 — 0:2. Суомела — 1, 17:16 — 0:3. Ахо — 4 (мен.), 27:31 — 0:4. Савинайнен — 3 (Терявяйнен, Ахо), 34:49 — 0:5. Терявяйнен — 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 46:29 — 0:6. Рантанен — 1 (бол., Ахо, Терявяйнен), 47:28 — 0:7. Терявяйнен — 3 (Нутиваара, Ахо), 51:10 — 0:8. Роб. Букартс — 1 (Балинскис), 51:38 — 1:8.Вратари: Гудлевскис — Хуссо.Броски: 19 (3+9+7) — 29 (10+8+11).Штраф: 10 — 10.
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