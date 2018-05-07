Финляндия разгромила Латвию на ЧМ-2018

Самым результативным игроком встречи стал Себастьян Ахо из «Каролины», набравший 6 (2+4) очков. Также в сборной Финляндии дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Антти Суомела и Микко Рантанен.
Латвийская команда ответила точным броском Рихарда Букартса.
В первой игре финны с таким же счетом обыграли Корею.
ЧМ-2018. Группа В
Латвия — Финляндия — 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
Голы: Ахо — 3 (Савинайнен), 1:24 — 0:1. Савинайнен — 2 (Хейсканен, Ахо), 7:44 — 0:2. Суомела — 1, 17:16 — 0:3. Ахо — 4 (мен.), 27:31 — 0:4. Савинайнен — 3 (Терявяйнен, Ахо), 34:49 — 0:5. Терявяйнен — 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 46:29 — 0:6. Рантанен — 1 (бол., Ахо, Терявяйнен), 47:28 — 0:7. Терявяйнен — 3 (Нутиваара, Ахо), 51:10 — 0:8. Роб. Букартс — 1 (Балинскис), 51:38 — 1:8.Вратари: Гудлевскис — Хуссо.Броски: 19 (3+9+7) — 29 (10+8+11).Штраф: 10 — 10.