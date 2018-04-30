Шесть игроков из КХЛ вошли в расширенный состав сборной Чехии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборнойво главе собъявил расширенный состав команды на чемпионат мира-2018 в Дании, сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная Чехии выступит в группе А, где ее соперниками будут команды России, Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

В заявку чешской национальной команды вошли 26 игроков, из них шесть представителей КХЛ: голкипер «Трактора» Павел Францоуз, защитники Михал Йордан из «Амура» и Адам Полашек из «Сочи», форварды Андрей Нестрашил и Робин Ганзал из «Нефтехимика», а также Роман Горак из «Витязя».

Полностью состав сборной Чехии выглядит следующим образом:

вратари Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Давид Риттих («Калгари Флэймз», НХЛ), Доминик Храковина («Таппара», Финляндия);

защитники Радко Гудас («Филадельфия Флайерз», НХЛ), Михал Йордан («Амур», КХЛ), Адам Полашек («Сочи», КХЛ), Давид Шкленичка, Михал Моравец (оба — «Пльзень», Чехия), Давид Музил («Оцеларжи», Чехия), Мартин Планек («Маунтфилд», Чехия), Филип Пырохта («Били Тигржи» Либерец, Чехия);

форварды Роман Червенка («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба — «Нефтехимик», КХЛ), Радек Факса («Даллас Старз», НХЛ), Томаш Плеканец («Торонто Мейпл Лифс», НХЛ), Доминик Кубалик («Амбри Пиотта», Швейцария), Дмитрий Яшкин («Сент-Луис Блюз», НХЛ), Михал Ржепик («Спарта» Прага, Чехия), Мартин Каут («Динамо Пардубице», Чехия), Роман Горак («Витязь», КХЛ), Томаш Хыка («Чикаго Вулвз», AHL), Филип Хытил («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Мартин Нечас («Комета Брно», Чехия), Роберт Коусал («Давос», Швейцария), Давид Штястны («Злин», Чехия).