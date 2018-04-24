Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала номинантов на «Кинг Клэнси Трофи», информирует официальный сайт лиги.

Данный приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

От каждой команды лиги, кроме «Ванкувера», отобран один претендент. От «Коламбуса» номинирован российский голкипер Сергей Бобровский.

Полный список претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»:

Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Здено Хара («Бостон Брюинз»), Зак Богосян («Баффало Сэйбрз»), Трэвис Хэмоник («Калгари Флэймз»), Джастин Фолк («Каролина Харрикейнз»), Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Сергей Бобровский («Коламбус»), Тайлер Сегин («Даллас Старз»), Джастин Абделкейдер («Детройт Ред Уингз»), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»), Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Джейсон Цукер («Миннесота Уайлд»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»), Кори Шнайдер («Нью-Джерси Дэвилз»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк Боровецки («Оттава Сенаторз»), Шейн Гостисбер («Филадельфия Флайерз»), Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»), Крис Тирни («Сан-Хосе Шаркс»), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»), Райан Кэллахан («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мэтт Мартин («Торонто Мэйпл Лифс»), Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер»), Дерик Энгелланд («Вегас Голден Найтс»), Брукс Орпик («Вашингтон Кэпиталз»), Мэтт Хендрикс («Виннипег Джетс»).