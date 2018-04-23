«Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

В шестом матче первого раунда плей-офф НХЛобыграл— 8:5.

В составе «Пингвинз» 5 (4+1) очков набрал нападающий Джейк Гюнтцель. Ещё по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист.

В составе «Флайерз» 5 (3+2) очков у Шона Кутюрье. Также по разу успех отпраздновали Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не играл из-за травмы.

«Питтсбург» выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с победителем пары «Вашингтон» — «Коламбус» (3-2).