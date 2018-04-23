«Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

В составе «Пингвинз» 5 (4+1) очков набрал нападающий Джейк Гюнтцель. Ещё по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист.
В составе «Флайерз» 5 (3+2) очков у Шона Кутюрье. Также по разу успех отпраздновали Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не играл из-за травмы.
«Питтсбург» выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с победителем пары «Вашингтон» — «Коламбус» (3-2).
НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)
Голы: Кутюрье — 3, 2:15 — 1:0. Кросби — 6 (Летанг, Дюмулин), 6:30 — 1:1. Хагелин — 2 (Кессел, Шихан), 7:17 — 1:2. Макдональд — 2 (ПРОВОРОВ, Кутюрье), 15:48 — 2:2. Кутюрье — 4 (Рид), 20:40 — 3:2. Лотон — 1 (Кутюрье), 32:14 — 4:2. Хернквист — 2 (Гюнтцель, Кросби), 33:35 — 4:3. Гюнтцель — 3 (Мяяття, Хернквист), 39:06 — 4:4. Гюнтцель — 4 (Кессел), 40:30 — 4:5. Гюнтцель — 5 (Кросби, Летанг), 52:48 — 4:6. Гюнтцель — 6 (Хернквист, Летанг), 52:58 — 4:7. Кутюрье — 5 (Жиру), 57:07 — 5:7. Раст — 3 (п.в.), 59:29 — 5:8.Вратари: Нойвирт (56:59 — 57:07, 57:31 — 59:29) — Мюррей.Броски: 26 (10+9+7) — 28 (11+10+7).Штраф: 6 — 10.