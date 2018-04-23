ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Питтсбург» — «Филадельфия»
    На фото:«Питтсбург» — «Филадельфия»
    В шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» — 8:5.

    В составе «Пингвинз» 5 (4+1) очков набрал нападающий Джейк Гюнтцель. Ещё по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист.

    В составе «Флайерз» 5 (3+2) очков у Шона Кутюрье. Также по разу успех отпраздновали Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не играл из-за травмы.

    «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с победителем пары «Вашингтон» — «Коламбус» (3-2).

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)
    Голы: Кутюрье — 3, 2:15 — 1:0. Кросби — 6 (Летанг, Дюмулин), 6:30 — 1:1. Хагелин — 2 (Кессел, Шихан), 7:17 — 1:2. Макдональд — 2 (ПРОВОРОВ, Кутюрье), 15:48 — 2:2. Кутюрье — 4 (Рид), 20:40 — 3:2. Лотон — 1 (Кутюрье), 32:14 — 4:2. Хернквист — 2 (Гюнтцель, Кросби), 33:35 — 4:3. Гюнтцель — 3 (Мяяття, Хернквист), 39:06 — 4:4. Гюнтцель — 4 (Кессел), 40:30 — 4:5. Гюнтцель — 5 (Кросби, Летанг), 52:48 — 4:6. Гюнтцель — 6 (Хернквист, Летанг), 52:58 — 4:7. Кутюрье — 5 (Жиру), 57:07 — 5:7. Раст — 3 (п.в.), 59:29 — 5:8.Вратари: Нойвирт (56:59 — 57:07, 57:31 — 59:29) — Мюррей.Броски: 26 (10+9+7) — 28 (11+10+7).Штраф: 6 — 10.
    Одержит ли «Питтсбург» третью выездную победу над «Филадельфией»?«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. «Филадельфия» и «Колорадо» продлили серии, «Виннипег» — во втором раунде
  • Подробности матчей плей-офф НХЛ 21 апреля
    •
  • НХЛ. Дубль Кучерова, два очка Малкина
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 19 апреля
    •
  • 19/04
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • 16/04
    • Малкин сравнялся с Хоу по количеству набранных очков в плей-офф
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ювентус» не дрогнет против «Наполи»
  • «Ювентус» – «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
  • 4,50
    •
  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля
  • 5,81
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 23:16
    • Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура
  • 21:12
    • Никитин: «Ак Барс» заслуженно победил, Билялетдинов всем всё доказал
  • 20:44
    • Билялетдинов: Долгие годы мы работали, чтобы сегодня выиграть
  • 19:27
    • «Ак Барс» победил ЦСКА и в третий раз выиграл Кубок Гагарина
  • 18:11
    • Россия проиграла третий матч Евротура подряд
  • 16:23
    • Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ
  • 15:50
    • «Ак Барс» — ЦСКА: команды назвали составы на пятый матч финальной серии
  • 14:00
    • Морозов: Нельзя говорить, что «Ак Барс» уже не отпустит ЦСКА
  • «Вашингтон» и «Коламбус» могут сыграть очередной овертайм
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 4,00Завтра в 02:00
  • Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 1,99Завтра в 02:00
  • 13:12
    • Оглашен состав сборной России на матч ЮЧМ против Финляндии
  • 12:06
    • Бучневич сомневается в своей поездке на ЧМ-2018
  • Второе поражение Воробьева. Россия не справилась с Финляндией
  • Реакция СМИ на поражение сборной России от команды Финляндии
    • Вчера в 10:50
  • 10:43
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 09:54
    • «Тампа» была чуть лучше, считает Василевский
  • 09:41
    • Овечкин: Необходимо отдать должное Холтби и выиграть еще один раз
  • НХЛ. «Тампа-Бэй» вышла во второй раунд плей-офф, «Вашингтон» повел в серии с «Коламбусом»
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 22 апреля
    • Вчера в 07:57
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
    • 1,9622/04/2018 в 15:20
  • 21/04
    • Чехия обыграла Швецию на Чешских играх
  • 21/04
    • Cборная России победила Чехию на ЮЧМ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон