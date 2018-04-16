Ковальчук интересен четырем клубам НХЛ

Нападающий СКАвходит в сферу интересов. Об этом сообщило издание The Fourth Period.

По данным источника, это не окончательный список команд, которые захотят подписать российского хоккеиста. При этом приоритетным вариантом для 35-летнего форварда считается «Флорида», так как у Ковальчука есть дом в Майами, где он часто бывает во время отпуска.

Напомним, что Ковальчук после вылета СКА из Кубка Гагарина объявил, что в ближайшие два-три года продолжит карьеру за океаном.

При этом Ковальчук сможет подписать контракт с клубом НХЛ только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов.