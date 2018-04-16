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    Ковальчук интересен четырем клубам НХЛ

    КХЛ СКА НХЛ Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз
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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
    Нападающий СКА Илья Ковальчук входит в сферу интересов «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщило издание The Fourth Period.

    По данным источника, это не окончательный список команд, которые захотят подписать российского хоккеиста. При этом приоритетным вариантом для 35-летнего форварда считается «Флорида», так как у Ковальчука есть дом в Майами, где он часто бывает во время отпуска.

    Напомним, что Ковальчук после вылета СКА из Кубка Гагарина объявил, что в ближайшие два-три года продолжит карьеру за океаном.

    При этом Ковальчук сможет подписать контракт с клубом НХЛ только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов.

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