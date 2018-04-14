НХЛ. «Филадельфия» взяла реванш у «Питтсбурга», два овертайма в Лас-Вегасе

«Питтсбург» — «Филадельфия» 1:5

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке уступил «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

Главным героем встречи стал форвард «летчиков» Шон Кутюрье, набравший 3 (1+2) очка. Именно его шайба стала победной.

Также в составе победителей отличились Шейн Гостисбер, Трэвис Конечны, Нолан Патрик и Эндрю Макдональд. Российский защитник Иван Проворов отдал две голевые передачи, которые стали для него дебютными в Кубке Стэнли.

За «пингвинов» единственный точный бросок нанес Патрик Хернквист.

«Филадельфия» взяла реванш за поражение в первом матче со счетом 0:7 и сравняла счет в серии – 1-1.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Второй матч «Питтсбург» — «Филадельфия» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Голы: Гостисбеер — 1 (бол., Жиру, Кутюрье), 19:23 — 0:1. Кутюрье — 1 (Проворов, Раффль), 20:47 — 0:2. Конекны — 1 (Симмондс, Проворов), 41:29 — 0:3. Патрик — 1 (бол., Кутюрье, Ворачек), 45:10 — 0:4. Хернквист — 1 (Шульц, Дюмулин), 45:27 — 1:4. Макдональд — 1 (п.в., Лехтеря), 59:44 — 1:5.Вратари: Мюррей (55:32 — 56:05, 56:17 — 59:44) — Эллиотт.Штраф: 20 — 22.Броски: 35 (11+12+12) — 20 (6+7+7).

«Питтсбург» — «Филадельфия» 1:5

«Виннипег» — «Миннесота» 4:1

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

По два балла за результативность в составе «Джетс» набрали Патрик Лайне (1+1), Тайлер Майерс (1+1) и Джек Рослович (0+2).

Голами в составе победителей также отметились Пол Штястны и Эндрю Копп.

Единственную шайбу «Уайлд» забросил Зак Паризе на последней минуте третьего периода.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Виннипега». Теперь команды проведут два матча на площадке «Миннесоты».

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Второй матч «Виннипег» — «Миннесота» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Майерс — 1 (Рословик, Чиаро), 28:41 — 1:0. Штястны — 1 (Бафлин, Лайне), 47:42 — 2:0. Копп — 1 (Литтл, Рословик), 49:24 — 3:0. Лайне — 2 (Элерс, Майерс), 57:58 — 4:0. Паризе — 2 (бол., Койву, Бродин), 59:15 — 4:1.Вратари: Хеллебайк — Дубник.Штраф: 42 — 40.Броски: 44 (13+14+17) — 17 (9+5+3).

«Виннипег» — «Миннесота» 4:1

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ

«Вегас Голден Найтс» в напряженном домашнем матче оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе «Вегаса» отличились Алекс Так и Эрик Хаула, забросивший победную шайбу на 16-й минуте второго овертайма.

Единственный гол у «Лос-Анджелеса» записал на свой счет Пол Ладью.

«Вегас» ведет в серии 2-0, но теперь вынужден провести две игры в Лос-Анджелесе.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Второй матч «Вегас» – «Лос-Анджелес» – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Так — 1 (бол., Маршессо, Смит), 14:47 — 1:0. Ладу — 1 (бол., Фанеф, Амадио), 35:55 — 1:1. Хаула — 1 (Нил, Теодор), 95:22 — 2:1.Вратари: Флери — Куик.Штраф: 6 — 8.Броски: 56 (11+14+9+22) — 30 (5+7+8+10).