НХЛ. «Филадельфия» взяла реванш у «Питтсбурга», два овертайма в Лас-Вегасе

«Питтсбург» — «Филадельфия» 1:5
Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке уступил «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).
Главным героем встречи стал форвард «летчиков» Шон Кутюрье, набравший 3 (1+2) очка. Именно его шайба стала победной.
Также в составе победителей отличились Шейн Гостисбер, Трэвис Конечны, Нолан Патрик и Эндрю Макдональд. Российский защитник Иван Проворов отдал две голевые передачи, которые стали для него дебютными в Кубке Стэнли.
За «пингвинов» единственный точный бросок нанес Патрик Хернквист.
«Филадельфия» взяла реванш за поражение в первом матче со счетом 0:7 и сравняла счет в серии – 1-1.
«Виннипег» — «Миннесота» 4:1
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.
Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
По два балла за результативность в составе «Джетс» набрали Патрик Лайне (1+1), Тайлер Майерс (1+1) и Джек Рослович (0+2).
Голами в составе победителей также отметились Пол Штястны и Эндрю Копп.
Единственную шайбу «Уайлд» забросил Зак Паризе на последней минуте третьего периода.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Виннипега». Теперь команды проведут два матча на площадке «Миннесоты».
«Вегас» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ
«Вегас Голден Найтс» в напряженном домашнем матче оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В составе «Вегаса» отличились Алекс Так и Эрик Хаула, забросивший победную шайбу на 16-й минуте второго овертайма.
Единственный гол у «Лос-Анджелеса» записал на свой счет Пол Ладью.
«Вегас» ведет в серии 2-0, но теперь вынужден провести две игры в Лос-Анджелесе.