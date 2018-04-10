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    Ничушкин с нетерпением ждет возможности вернуться в НХЛ, заявили в «Далласе»

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    Валерий Ничушкин
    На фото:Валерий Ничушкин
    Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал возможность возвращения в клуб нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.

    «Лично говорил с Вэлом трижды в течение этого сезона. К тому же наши скауты общались с агентом Валерия, когда он играл на различных турнирах, поэтому я абсолютно убеждён, что он хочет вернуться в НХЛ. Сейчас я не могу говорить, что это произойдёт с вероятностью в 100 процентов, потому что сделка ещё не завершена.

    Думаю, что Ничушкин с нетерпением ждет возможности вернуться в НХЛ. Существуют хорошие шансы, что он сыграет за сборную России на чемпионате мира в Дании. Посмотрим, что у него там получится. Все, что я могу сейчас сказать, это то, что мы открыты для переговоров, а там посмотрим», — цитирует Нилла пресс-служба клуба.

    23-летний российский нападающий выступал за «звезд» в течение трех сезонов (2013-2016). Перед стартом сезона-2016/17 россиянин принял решение вернуться в КХЛ и подписал контракт с ЦСКА.

    В составе «армейцев» в этом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 16 матчах плей-офф в его активе 8 (2+6) баллов.

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