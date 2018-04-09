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    Миронов объяснил, почему решил покинуть НХЛ

    Динамо КХЛ Колорадо Эвеланш НХЛ
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    Андрей Миронов
    На фото:Андрей Миронов
    Защитник Динамо« Андрей Миронов рассказал, почему решил покинуть "Колорадо" по ходу нынешнего сезона.

    В марте Миронов прошел через драфт отказов и вернулся в Россию.

    "Так сложилось, что я просто устал. И решил для себя, что следующий сезон буду играть в России. Был момент, когда появилась уверенность: я на 100% еду в Россию, так что просто не видел смысла задерживаться в США. В первой команде мне бы точно уже в этом сезоне не дали играть, а во второй команде я не хотел играть сам.

    Когда в 'Колорадо' сломались три защитника (Эрик Джонсон, Марк Барберио, Антон Линдхольм), а клуб поставил играть не меня, находившегося в команде и сидевшего на трибуне, а вызвал других защитников из АХЛ… Когда я поехал с командой на три матча в Канаду, опять ни разу не вышел на лед, после чего меня отправили в АХЛ… Тогда я и понял, что играть в НХЛ в этом сезоне мне не дадут, и решил, что не хочу оставаться там.

    Прямо о том, что не заиграю в НХЛ, никто не говорил. Нет, это мое понимание. Но это было очевидно. Не знаю, что должно было произойти, чтобы я начал там играть. Шесть защитников должно было сломаться? Ну не знаю", — приводит слова Миронова "Р-Спорт".

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