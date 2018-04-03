Сборная России сыграет со Швецией в Ярославле

Ярославль впервые примет официальный матч национальной сборной России в рамках Еврохоккейтура, информирует официальный сайт ФХР.

19 апреля на «Арене-2000» национальная сборная России в статусе действующего Олимпийского чемпиона сыграет против действующего чемпиона мира — сборной Швеции вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура.

В Еврохоккейтуре принимают участие четыре команды — сборная России, Швеции, Финляндии и Чехии. В этом сезоне в рамках подготовки к Олимпийским играм на финском этапе — Кубке Карьяла — также приняли участие сборные Канады и Швейцарии, а на Кубке Первого Канала – Канады и Южной Кореи.

После двух этапов сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура, набрав 15 очков и одержав пять побед в шести матчах турнира. На втором месте расположилась команда Финляндии с 13 баллами. Третье место у сборной Чехии, в активе которой 11 очков.