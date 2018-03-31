НХЛ. 30 сэйвов и травма Варламова, поражение «Вашингтона»

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:5
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:5 (2:1, 1:2, 1:2).
Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Назем Кадри набрали по 2 (1+1) очка в составе победителей. Еще по шайбе забросили россиянин Никита Зайцев и американец Джеймс ван Римсдайк.
Эта шайба стала пятой для Никиты в регулярном сезоне. Всего на счету хоккеиста стало 13 (5+8) очков в 56 матчах нынешнего чемпионата.
За хозяев отличились Антони Бовилье, Джонни Бойчак, Брок Нельсон и Джон Таварес.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (101 очко), а «Айлендерс» — 12-е (74 очка).
«Вашингтон» — «Каролина» 1:4
«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» со счетом 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).
В составе гостей 2 (1+1) очка набрал нападающий Дерек Райан. Также два очка (0+2) записал на свой счет защитник Джейккоб Слэвин, по голу на свой счет записали Джастин Фолк, Себастьян Ахо и Брок Макгинн.
У хозяев единственную шайбу забросил Михал Кемпны.
Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили встречу с общим показателем «-8».
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место (99 очков), а «Каролина» — десятое (81 очко).
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:7
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:7 (1:0, 0:2, 2:5).
Дубли у победителей оформили Брейден Пойнт и Седрик Пакетт, еще по шайбе забросили Алекс Киллорн, Джей Ти Миллер и Дэн Джиррарди. Защитник гостей Михаил Сергачев отметился результативной передачей.
В составе проигравших отличились Брэди Шей, Филип Хитил и Крис Крайдер. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевую передачу и подрался со Стивеном Стэмкосом.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции (108 очков), «Рейнджерс» идут 11-ми (75 очков).
«Колорадо» — «Чикаго» 5:0
«Колорадо Эвеланш» при поддержке родных трибун разгромил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).
Дублем отметился швейцарский нападающий Свен Андригетто. Еще по шайбе в активе Тайсона Бэрри, Микко Рантанена и Тайсона Джоста. Бэрри также записал на свой счет две результативные передачи.
Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 30 бросков, но в концовке был вынужден покинуть площадку из-за повреждения.
В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает девятое место (92 очка), а «Чикаго» — 13-е (74 очка).
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ
«Анахайм Дакс» у себя дома оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе «уток» шайбы на свой счет записали Ник Ритчи и Рикард Ракелль. Ассистентским дублем отметился Ондржей Каше.
Единственный гол «королей» с передач Анже Копитара и Дастина Брауна в активе Дрю Даути.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает седьмое место (93 очка), а «Лос-Анджелес» — шестое (94 очка).
«Вегас» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ
«Вегас Голден Найтс» в домашнем матче переиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Вильям Карлссон, набравший 3 (1+2) очка. Дублем отметился Джонатан Маршессо, который также записал на свой счет победную шайбу в овертайме. Еще один гол в активе Джеймса Нила.
В составе «Блюз» по голу в активе Патрика Берглунда, Брэйдена Шенна и Криса Торберна.
«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (105 очков), а «Сент-Луис» — восьмое (92 очка).