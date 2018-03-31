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    НХЛ. 30 сэйвов и травма Варламова, поражение «Вашингтона»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

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    Хоккеисты «Колорадо»
    Хоккеисты «Колорадо»
    nhl.com

    «Айлендерс» — «Торонто» — 4:5

    «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:5 (2:1, 1:2, 1:2).

    Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Назем Кадри набрали по 2 (1+1) очка в составе победителей. Еще по шайбе забросили россиянин Никита Зайцев и американец Джеймс ван Римсдайк.

    Эта шайба стала пятой для Никиты в регулярном сезоне. Всего на счету хоккеиста стало 13 (5+8) очков в 56 матчах нынешнего чемпионата.

    За хозяев отличились Антони Бовилье, Джонни Бойчак, Брок Нельсон и Джон Таварес.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (101 очко), а «Айлендерс» — 12-е (74 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
    Голы: Бовилье — 18 (Эберле, Пелеч), 12:04 — 1:0. Кадри — 31 (бол., Марнер, Райлли), 16:22 — 1:1. Бойчак — 6 (бол., Бовилье, Нельсон), 18:34 — 2:1. Зайцев — 5 (Мэттьюс, Гардинер), 27:56 — 2:2. Нельсон — 19 (Лэдд, Пелеч), 30:45 — 3:2. Марнер — 22 (Гардинер, Кадри), 37:18 — 3:3. ван Римсдайк — 36 (Хэйнси), 42:01 — 3:4. Таварес — 34 (бол., Ли, Эберле), 46:28 — 4:4. Мэттьюс — 31 (Нюландер, Хаймэн), 56:02 — 4:5.Вратари: Гибсон (30:40 — 30:45, 58:28) — Андерсен.Штраф: 6 — 8.Броски: 33 (11+11+11) — 32 (11+12+9).
    «Айлендерс» — «Торонто» — 4:5

    «Вашингтон» — «Каролина» 1:4

    «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» со счетом 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

    В составе гостей 2 (1+1) очка набрал нападающий Дерек Райан. Также два очка (0+2) записал на свой счет защитник Джейккоб Слэвин, по голу на свой счет записали Джастин Фолк, Себастьян Ахо и Брок Макгинн.

    У хозяев единственную шайбу забросил Михал Кемпны.

    Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили встречу с общим показателем «-8».

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место (99 очков), а «Каролина» — десятое (81 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Кемпны — 2 (Карлсон, Оши), 22:35 — 1:0. Райан — 14 (Нордстрем, Славин), 23:15 — 1:1. Фольк — 8 (Ди Джузеппе, Райан), 31:43 — 1:2. Ахо — 28 (Зыков, Терявяйнен), 54:32 — 1:3. Макгинн — 16 (п.в., Стаал, Уильямс), 57:50 — 1:4.Вратари: Холтби (57:22 — 57:50) — Дарлинг.Штраф: 2 — 4.Броски: 21 (6+10+5) — 30 (8+17+5).
    «Вашингтон» — «Каролина» 1:4

    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:7

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:7 (1:0, 0:2, 2:5).

    Дубли у победителей оформили Брейден Пойнт и Седрик Пакетт, еще по шайбе забросили Алекс Киллорн, Джей Ти Миллер и Дэн Джиррарди. Защитник гостей Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

    В составе проигравших отличились Брэди Шей, Филип Хитил и Крис Крайдер. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевую передачу и подрался со Стивеном Стэмкосом.

    «Тампа» лидирует в Восточной конференции (108 очков), «Рейнджерс» идут 11-ми (75 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй» – 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)
    Голы: Шей — 4 (Бучневич, Деарне), 14:59 — 1:0. Пакетт — 4 (Миллер, Сергачев), 23:15 — 1:1. Киллорн — 15 (Чирелли, Хедман), 24:33 — 1:2. Миллер — 22 (бол., Хедман, Киллорн), 40:35 — 1:3. Пакетт — 5 (Конахер, Куниц), 41:53 — 1:4. Пойнт — 29 (Гурд), 42:38 — 1:5. Хитил — 1 (Цуккарелло, Хэйс), 48:14 — 2:5. Крайдер — 16 (Зибанежад, Фаст), 56:31 — 3:5. Пойнт — 30 (п.в., Гурд), 58:16 — 3:6. Джирарди — 5 (бол., Пакетт, Куниц), 59:26 — 3:7.Вратари: Павелец (57:59 — 58:16) — Доминге.Штраф: 17 — 27.Броски: 31 (8+10+13) — 50 (13+15+22).
    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:7

    «Колорадо» — «Чикаго» 5:0

    «Колорадо Эвеланш» при поддержке родных трибун разгромил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

    Дублем отметился швейцарский нападающий Свен Андригетто. Еще по шайбе в активе Тайсона Бэрри, Микко Рантанена и Тайсона Джоста. Бэрри также записал на свой счет две результативные передачи.

    Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 30 бросков, но в концовке был вынужден покинуть площадку из-за повреждения.

    В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает девятое место (92 очка), а «Чикаго» — 13-е (74 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» – «Чикаго» – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Андригетто — 7 (бол., Жирар), 18:54 — 1:0. Бэрри — 13 (бол., Рантанен, Ландескуг), 28:14 — 2:0. Рантанен — 28 (бол., Маккиннон, Бэрри), 46:25 — 3:0. Жост — 10 (Бэрри, Керфут), 48:39 — 4:0. Андригетто — 8, 57:51 — 5:0.Вратари: Варламов (Бернье, 53:35) — Делиа.Штраф: 2 — 8.Броски: 36 (10+12+14) — 33 (15+10+8).
    «Колорадо» — «Чикаго» 5:0

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ

    «Анахайм Дакс» у себя дома оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

    В составе «уток» шайбы на свой счет записали Ник Ритчи и Рикард Ракелль. Ассистентским дублем отметился Ондржей Каше.

    Единственный гол «королей» с передач Анже Копитара и Дастина Брауна в активе Дрю Даути.

    В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает седьмое место (93 очка), а «Лос-Анджелес» — шестое (94 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Даути — 10 (Копитар, Браун), 6:01 — 0:1. Ритчи — 9 (Бошемен, Каше), 36:55 — 1:1. Ракелль — 32 (Монтур, Каше), 64:41 — 2:1.Вратари: Гибсон — Куик.Штраф: 0 — 2.Броски: 33 (16+11+2+4) — 29 (10+10+7+2).
    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ

    «Вегас» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ

    «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче переиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Вильям Карлссон, набравший 3 (1+2) очка. Дублем отметился Джонатан Маршессо, который также записал на свой счет победную шайбу в овертайме. Еще один гол в активе Джеймса Нила.

    В составе «Блюз» по голу в активе Патрика Берглунда, Брэйдена Шенна и Криса Торберна.

    «Вегас» занимает второе место в Западной конференции (105 очков), а «Сент-Луис» — восьмое (92 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» – «Сент-Луис» – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Берглунд — 13 (Стин, Бродзяк), 2:54 — 0:1. Карлссон — 41 (мен., Икин), 6:18 — 1:1. Маршессо — 26 (Так, Карлссон), 13:31 — 2:1. Шенн — 26 (Шворц, Тарасенко), 16:09 — 2:2. Нил — 25 (Хаула, Татар), 36:35 — 3:2. Торберн — 1 (Апшолл, Сундквист), 46:14 — 3:3. Маршессо — 27 (Шмидт, Карлссон), 60:22 — 4:3.Вратари: Суббан — Аллен.Штраф: 4 — 2.Броски: 26 (6+10+9+1) — 24 (9+7+8+0).
    «Вегас» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ
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