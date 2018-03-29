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    Брызгалов: Исключение «Лады»? У нас же КХЛ — это бизнес-проект

    Лада КХЛ
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    Илья Брызгалов​
    На фото:Илья Брызгалов​
    Бывший голкипер сборной России, воспитанник тольяттинского хоккея Илья Брызгалов​ прокомментировал исключение «Лады» из КХЛ.

    Совет директоров КХЛ в среду утвердил список 25 клубов-участников сезона-2018/19, в их число не вошли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».

    Эти команды в текущем сезоне завершили регулярный чемпионат на последнем и предпоследнем местах в Восточной конференции КХЛ.

    «Грустно, конечно. Что еще скажешь, когда мою родную команду исключили из КХЛ? Но ничего не поделаешь. Решение принято. Ничего уже не сделаешь. Все свободны.

    А чем объясняют? Бизнес-аспектами? А, ну да, у нас же КХЛ – это бизнес-проект. Тогда все понятно и объяснимо.

    А что нужно сделать, чтобы вернуться? Повысить доходную часть? Если люди в Тольятти начнут неожиданно зарабатывать в три раза больше, то и повысится, наверное. Правда, это маловероятно.

    Не то, что в ближайшие несколько лет – в ближайшие десятилетия», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».

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