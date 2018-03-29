Брызгалов: Исключение «Лады»? У нас же КХЛ — это бизнес-проект

Бывший голкипер сборной России, воспитанник тольяттинского хоккеяпрокомментировал исключениеиз КХЛ.

Совет директоров КХЛ в среду утвердил список 25 клубов-участников сезона-2018/19, в их число не вошли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».

Эти команды в текущем сезоне завершили регулярный чемпионат на последнем и предпоследнем местах в Восточной конференции КХЛ.

«Грустно, конечно. Что еще скажешь, когда мою родную команду исключили из КХЛ? Но ничего не поделаешь. Решение принято. Ничего уже не сделаешь. Все свободны.

А чем объясняют? Бизнес-аспектами? А, ну да, у нас же КХЛ – это бизнес-проект. Тогда все понятно и объяснимо.

А что нужно сделать, чтобы вернуться? Повысить доходную часть? Если люди в Тольятти начнут неожиданно зарабатывать в три раза больше, то и повысится, наверное. Правда, это маловероятно.

Не то, что в ближайшие несколько лет – в ближайшие десятилетия», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».