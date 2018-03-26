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    НХЛ. «Виннипег» вышел в плей-офф, Макдэвид упрочил лидерство в гонке бомбардиров

    Результаты матчей НХЛ 26 марта

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс Нэшвилл Предаторз Даллас Старз Ванкувер Кэнакс Миннесота Уайлд Бостон Брюинз Эдмонтон Ойлерз Анахайм Дакс
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    «Питтсбург» — «Филадельфия» 5:4 ОТ

    «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче переиграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).

    В основное время в составе хозяев отличились Дерек Брассар, Патрик Хернквист, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

    В составе гостей точные броски нанесли Трэвис Санхайм, Брэндон Мэннинг, Джордан Уил и Шон Кутюрье, переведший игру в дополнительное время за 43 секунды до конца третьего периода.

    В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Брайана Раста после передачи Кросби.

    Заброшенная шайба стала 42-й для Малкина в нынешнем сезоне, он занимает третье место в зачете снайперов НХЛ.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место (92 очка), а «Филадельфия» — седьмое (89 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Филадельфия» – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Санхейм — 2 (Уил, Симмондс), 5:03 — 0:1. Брассар — 21 (Шири, Кессел), 9:38 — 1:1. Мэннинг — 7 (Уил, Филппула), 11:07 — 1:2. Хернквист — 24 (бол., Кессел, Шульц), 20:37 — 2:2. Малкин — 42 (Шульц, Дюмулин), 22:37 — 3:2. Уил — 8 (бол., Гостисбеер, Линдблум), 37:10 — 3:3. Кросби — 26 (Шульц, Гюнтцель), 40:17 — 4:3. Кутюрье — 31 (Гостисбеер, Жиру), 59:17 — 4:4. Раст — 13 (Кросби, Летанг), 62:25 — 5:4.Вратари: Мюррей (22:03 — 22:37) — Лион (Мразек, 22:37, 58:03 — 59:17).Штраф: 6 — 4.Броски: 32 (6+14+8+4) — 45 (14+18+13+0).
    «Питтсбург» — «Филадельфия» 5:4 ОТ

    «Виннипег» — «Нэшвилл» 5:4 Б

    «Виннипег Джетс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча, которая прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», завершилась со счетом 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0).

    В составе канадского клуба отличились Кайл Коннор, Дастин Бафлин, Брайан Литтл и Блейк Уилер, а Марк Шайфли реализовал победный буллит.

    У «хищников» шайбы на свой счет записали Роман Йози, Кайл Туррис, Райан Эллис и Виктор Арвидссон.

    Благодаря этой победе «Виннипег» вышел в плей-офф в третий раз в своей истории. Команда занимает второе место в Западной конференции (102 очка). «Нэшвилл» остался на первой строчке (107 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Нэшвилл» — 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Йоси — 11 (Эллис, Арвидссон), 10:09 — 0:1. Террис — 14 (бол., Экхольм, Суббан), 19:59 — 0:2. Коннор — 29 (бол., Перро, Литтл), 23:47 — 1:2. Эллис — 8 (Фиала, Террис), 26:43 — 1:3. Бафлин — 6 (бол., Уилер, Армиа), 31:29 — 2:3. Литтл — 15 (Коннор, Чиаро), 33:53 — 3:3. Арвидссон — 28 (Джохансен, Форсберг), 35:18 — 3:4. Уилер — 20 (Морроу, Коннор), 40:59 — 4:4.Победный буллит: Шайфли.Вратари: Хеллебайк — Сарос.Штраф: 14 — 14.Броски: 47 (4+25+15+3) — 36 (15+8+13+0).
    «Виннипег» — «Нэшвилл» 5:4 Б

    «Даллас» — «Ванкувер» 1:4

    «Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

    В составе хозяев единственный точный бросок нанес Маттиас Янмарк. Гости ответили голами Рида Буше, Ника Дауда, Джейка Виртанена и Тайлера Мотта.

    Для «звезд» это поражение стало восьмым подряд в регулярном чемпионате.

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает десятое место (84 очка), а «Ванкувер» — 14-е (63 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Ванкувер» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Янмарк — 19 (мен.), 16:54 — 1:0. Буше — 3 (бол., Йокинен, Пулио), 17:24 — 1:1. Дауд — 3 (бол., Стэчер, Йокинен), 34:43 — 1:2. Виртанен — 9 (Дель Зотто, Буше), 50:28 — 1:3. Мотт — 4 (п.в.), 59:19 — 1:4.Вратари: Лехтонен (56:58 — 57:39, 57:54 — 59:19) — Маркстрем.Штраф: 12 — 6.Броски: 31 (11+11+9) — 27 (11+8+8).
    «Даллас» — «Ванкувер» 1:4

    «Миннесота» — «Бостон» 1:2 ОТ

    «Бостон Брюинз» одержал выездную победу над «Миннесотой Уайлд» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

    В составе «медведей» шайбами отметились Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Ассистентский дубль на свой счет записал Патрис Бержерон.

    Единственный гол хозяев в активе Микко Койву.

    «Миннесота» занимает пятое место в Западной конференции (93 очка). «Бостон» идет вторым на Востоке (104 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 23:15 (5x5), 1:1 – Койву (Дамба, Паризе) – 49:20 (5x5), 1:2 – Маршан (Круг, Бержерон) – 60:28 (3x3).Вратари: Стэлок — Раск.Штраф: 4 — 4.Броски: 25 (11+8+6+0) – 28 (12+12+3+1).
    «Миннесота» — «Бостон» 1:2 ОТ

    «Эдмонтон» — «Анахайм» 4:5 ОТ

    «Эдмонтон Ойлерз» у себя дома уступил «Анахайм Дакс» со счетом 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1).

    В составе «Дакс» дублем отметился Адам Хенрик. Также по шайбе забросили Джош Мэнсон, Кори Перри и Хампус Линдхольм, отличившийся в овертайме.

    У «Ойлерз» выделялся Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка и упрочивший лидерство в гонке бомбардиров НХЛ — 99 (39+60) очков.

    Еще по шайбе в активе Тая Ратти, Леона Драйзайтля и Итана Бира.

    «Эдмонтон» занимает 12-е место в Западной конференции (74 очка), а «Анахайм» — шестое (91 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Анахайм» — 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Макдэвид — 39 (Ньюджент-Хопкинс), 21:46 — 1:0. Мэнсон — 6 (Кольяно, Кеслер), 22:05 — 1:1. Рэтти — 4 (Беннинг, Макдэвид), 27:44 — 2:1. Драйзайтль — 24 (Бир, Хайра), 38:18 — 3:1. Хенрик — 21 (Петтерссон, Перри), 41:55 — 3:2. Перри — 17 (Фаулер, Ракелль), 45:51 — 3:3. Бир — 1 (бол., Макдэвид, Секера), 52:42 — 4:3. Хенрик — 22 (Монтур, Фаулер), 58:31 — 4:4. Линдхольм — 12 (Ракелль, Гецлаф), 61:21 — 4:5.Вратари: Тэлбот — Гибсон (58:22 — 58:31).Штраф: 4 — 8.Броски: 32 (12+14+6+0) — 38 (11+4+22+1).
    «Эдмонтон» — «Анахайм» 4:5 ОТ
    «Нэшвилл» попробует сыграть от обороны в матче с «Виннипегом»«Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 марта
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