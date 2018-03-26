НХЛ. «Виннипег» вышел в плей-офф, Макдэвид упрочил лидерство в гонке бомбардиров

«Питтсбург» — «Филадельфия» 5:4 ОТ
«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче переиграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).
В основное время в составе хозяев отличились Дерек Брассар, Патрик Хернквист, Евгений Малкин и Сидни Кросби.
В составе гостей точные броски нанесли Трэвис Санхайм, Брэндон Мэннинг, Джордан Уил и Шон Кутюрье, переведший игру в дополнительное время за 43 секунды до конца третьего периода.
В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Брайана Раста после передачи Кросби.
Заброшенная шайба стала 42-й для Малкина в нынешнем сезоне, он занимает третье место в зачете снайперов НХЛ.
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место (92 очка), а «Филадельфия» — седьмое (89 очков).
«Виннипег» — «Нэшвилл» 5:4 Б
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», завершилась со счетом 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе канадского клуба отличились Кайл Коннор, Дастин Бафлин, Брайан Литтл и Блейк Уилер, а Марк Шайфли реализовал победный буллит.
У «хищников» шайбы на свой счет записали Роман Йози, Кайл Туррис, Райан Эллис и Виктор Арвидссон.
Благодаря этой победе «Виннипег» вышел в плей-офф в третий раз в своей истории. Команда занимает второе место в Западной конференции (102 очка). «Нэшвилл» остался на первой строчке (107 очков).
«Даллас» — «Ванкувер» 1:4
«Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).
В составе хозяев единственный точный бросок нанес Маттиас Янмарк. Гости ответили голами Рида Буше, Ника Дауда, Джейка Виртанена и Тайлера Мотта.
Для «звезд» это поражение стало восьмым подряд в регулярном чемпионате.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает десятое место (84 очка), а «Ванкувер» — 14-е (63 очка).
«Миннесота» — «Бостон» 1:2 ОТ
«Бостон Брюинз» одержал выездную победу над «Миннесотой Уайлд» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
В составе «медведей» шайбами отметились Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Ассистентский дубль на свой счет записал Патрис Бержерон.
Единственный гол хозяев в активе Микко Койву.
«Миннесота» занимает пятое место в Западной конференции (93 очка). «Бостон» идет вторым на Востоке (104 очков).
«Эдмонтон» — «Анахайм» 4:5 ОТ
«Эдмонтон Ойлерз» у себя дома уступил «Анахайм Дакс» со счетом 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1).
В составе «Дакс» дублем отметился Адам Хенрик. Также по шайбе забросили Джош Мэнсон, Кори Перри и Хампус Линдхольм, отличившийся в овертайме.
У «Ойлерз» выделялся Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка и упрочивший лидерство в гонке бомбардиров НХЛ — 99 (39+60) очков.
Еще по шайбе в активе Тая Ратти, Леона Драйзайтля и Итана Бира.
«Эдмонтон» занимает 12-е место в Западной конференции (74 очка), а «Анахайм» — шестое (91 очко).