Анисимов помог «Чикаго» обыграть «Бостон»

В составе победителей отличились Артём Анисимов, Патрик Кейн и Брент Сибрук. Главным героем матча стал капитан «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, сделавший ассистентский хет-трик.
Единственный гол в составе «медведей» на счету Здено Хары.
Ворота «Бостона» защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 36 бросков из 39.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Бостон» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Анисимов — 20 (бол., Тэйвз, Густафссон), 7:26 — 1:0. Хара — 7 (Крейчи, Дебраск), 50:57 — 1:1. Кейн — 25 (бол., Густафссон, Тэйвз), 56:44 — 2:1. Сибрук — 4 (Тэйвз, Кейн), 58:55 — 3:1.Вратари: Форсберг — ХУДОБИН (59:31).Броски: 39 (12+11+16) — 32 (10+14+8).Штраф: 2 — 10.