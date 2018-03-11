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    Анисимов помог «Чикаго» обыграть «Бостон»

    НХЛ Бостон Брюинз Чикаго Блэкхоукс
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    «Чикаго» — «Бостон»
    На фото:«Чикаго» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» одержали домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 3:1.

    В составе победителей отличились Артём Анисимов, Патрик Кейн и Брент Сибрук. Главным героем матча стал капитан «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, сделавший ассистентский хет-трик.

    Единственный гол в составе «медведей» на счету Здено Хары.

    Ворота «Бостона» защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 36 бросков из 39.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Бостон» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Анисимов — 20 (бол., Тэйвз, Густафссон), 7:26 — 1:0. Хара — 7 (Крейчи, Дебраск), 50:57 — 1:1. Кейн — 25 (бол., Густафссон, Тэйвз), 56:44 — 2:1. Сибрук — 4 (Тэйвз, Кейн), 58:55 — 3:1.Вратари: Форсберг — ХУДОБИН (59:31).Броски: 39 (12+11+16) — 32 (10+14+8).Штраф: 2 — 10.
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