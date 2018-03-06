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    «Торпедо» в овертайме проиграло «Локомотиву» в третьем матче серии

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    «Торпедо» — «Локомотив»
    На фото:«Торпедо» — «Локомотив»
    Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    Голы в составе команды хозяев записали на свой счёт Томаш Кундратек и Юрий Сергиенко. Среди пбедителей заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Козун, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч противостояния, который может оказаться решающим, пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Козун — 1 (бол., Накладал, Контиола), 21:18 — 0:1. Накладал — 1 (бол.), 43:17 — 0:2. Кундратек — 1 (бол., Галузин), 44:53 — 1:2. Сергиенко — 1 (Даугавиньш), 56:28 — 2:2. Крунвалль — 1 (Контиола, Тальбо), 60:52 — 2:3.Вратари: Галимов — Мурыгин.Штраф: 20 — 6.Броски: 27 (6+12+9+0) — 39 (10+18+10+1).
    Сумеет ли «Торпедо» размочить счет в серии с «Локомотивом»?«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 марта
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