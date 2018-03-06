«Торпедо» в овертайме проиграло «Локомотиву» в третьем матче серии

Голы в составе команды хозяев записали на свой счёт Томаш Кундратек и Юрий Сергиенко. Среди пбедителей заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Козун, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч противостояния, который может оказаться решающим, пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 марта.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Козун — 1 (бол., Накладал, Контиола), 21:18 — 0:1. Накладал — 1 (бол.), 43:17 — 0:2. Кундратек — 1 (бол., Галузин), 44:53 — 1:2. Сергиенко — 1 (Даугавиньш), 56:28 — 2:2. Крунвалль — 1 (Контиола, Тальбо), 60:52 — 2:3.Вратари: Галимов — Мурыгин.Штраф: 20 — 6.Броски: 27 (6+12+9+0) — 39 (10+18+10+1).