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    НХЛ. Малкин достиг отметки в 80 очков за сезон, передачи Зайцева и Радулова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 марта

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Калгари Флэймз Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Оттава Сенаторз Эдмонтон Ойлерз Аризона Койотс Ванкувер Кэнакс Нью-Йорк Айлендерс
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    «Питтсбург» — «Калгари»
    «Питтсбург» — «Калгари»
    nhl.com

    «Питтсбург» — «Калгари» 4:3 ОТ

    «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0).

    Одним из героев встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого шайба и две результативные передачи.

    31-летний россиянин в пятый раз в карьере достиг отметки в 80 очков в сезоне. На данный момент он забил 37 голов и сделал 45 передач и является вторым снайпером и бомбардиром лиги.

    Также в составе «Питтсбурга» отличились Чад Руведел, Крис Летанг и Джастин Шульц, в активе которого победный бросок.

    У «Калгари» шайбы забросили Марк Джиордано, Микаэль Баклунд и Трой Брауэр.

    «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции (80 очков). «Калгари» идет 11-м на Западе (74 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Калгари» — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Руведел — 2 (Кессел), 2:10 — 1:0. Малкин — 37, 3:05 — 2:0. Джиордано — 11 (Брауэр, Стэйджан), 6:14 — 2:1. Баклунд — 13 (Фролик, Хэмоник), 10:18 — 2:2. Летанг — 6 (Малкин, Хагелин), 37:01 — 3:2. Брауэр — 5 (Броди, Годро), 39:57 — 3:3. Шульц — 4 (Кессел, Малкин), 62:36 — 4:3.Вратари: Джерри — Гиллис.Штраф: 6 — 6.Броски: 32 (11+11+9+1) — 38 (16+8+12+2).
    «Питтсбург» — «Калгари» 4:3 ОТ

    «Баффало» — «Торонто» 5:3

    «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата.

    Встреча, которая прошла в «КиБэнк-центре», завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

    В составе победителей шайбы забросили Сэм Райнхарт, Джейсон Поменвиль, Земгус Гиргесонс, Райан О’Райлли и Юхан Ларссон.

    У «Мэйпл Лифс» дубль в активе Леонида Комарова, еще одну шайбу на свой счет записал Митчелл Марнер.

    Российский защитник гостей Никита Зайцев провел на льду 19 минут 31 секунду, отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+1».

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (85 очков), а «Баффало» — 16-е (53 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Торонто» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
    Голы: Райнхарт — 16 (бол., Ристолайнен, Окпосо), 1:53 — 1:0. Поминвилль — 11 (Ристолайнен, Ларссон), 3:43 — 2:0. Комаров — 6 (бол., Нюландер, Марло), 19:52 — 2:1. Комаров — 7 (Мартин, Зайцев), 30:48 — 2:2. Гиргенсонс — 7 (Райнхарт, О`Райлли), 33:30 — 3:2. О`Райлли — 19, 35:35 — 4:2. Ларссон — 4 (Поминвилль, Нолан), 49:55 — 5:2. Марнер — 18 (бол., Кэррик, Райлли), 57:57 — 5:3.Вратари: Джонсон — Андерсен (57:28 — 57:57, 58:01).Штраф: 9 — 9.Броски: 24 (6+14+4) — 41 (14+11+16).
    «Баффало» — «Торонто» 5:3

    «Даллас» — «Оттава» 2:3 ОТ

    «Даллас Старз» на домашней арене потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счетом 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).

    У «Старз» дубль оформил Тайлер Сегин. В одном из случаев ассистентом выступил российский форвард Александр Радулов.

    В составе «Сенаторз» главным героем стал шведский защитник Эрик Карлссон, оформивший решающий гол в овертайме, а также отдавший одну результативную передачу. Еще по шайбе в активе Майка Хоффмана и Мэтта Дюшейна.

    «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции (80 очков). «Оттава» идет 15-й на Востоке (56 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Сегин — 35 (бол., Радулов, Клингберг), 4:36 — 1:0. Хоффман — 19 (бол., Стоун, Дюшен), 39:58 — 1:1. Дюшен — 19 (Карлссон, Боровицки), 46:36 — 1:2. Сегин — 36 (Янмарк, Хэмьюс), 58:52 — 2:2. Карлссон — 7, 62:41 — 2:3.Вратари: Бишоп (Лехтонен, 20:00, 57:28 — 58:52) — Андерсон.Штраф: 4 — 8.Броски: 33 (8+15+10+0) — 30 (12+8+9+1).
    «Даллас» — «Оттава» 2:3 ОТ

    «Эдмонтон» — «Аризона» 4:3 ОТ

    «Эдмонтон Ойлерз» при поддержке родных трибун переиграл «Аризону Койотс» — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0).

    Шайбами в составе «нефтяников» отметились Джуджхар Хайра, Милан Лучич, Ессе Пулюярви и Оскар Клефбом.

    У «койотов» голы на свой счет записали Джейсон Демерс, Кристиан Дворак и Никлас Яльмарссон.

    В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (60 очков), а «Аризона» — 15-е (51 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Аризона» — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Димерс — 6 (Экман-Ларссон, Степан), 3:29 — 0:1. Хайра — 11 (мен., Стром), 8:01 — 1:1. Лучич — 10 (Драйзайтль, Беннинг), 13:21 — 2:1. Пульюярви — 11 (бол., Ньюджент-Хопкинс), 17:04 — 3:1. Дворак — 12 (Паник), 51:31 — 3:2. Яльмарссон — 1, 55:21 — 3:3. Клефбом — 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 60:50 — 4:3.Вратари: Тэлбот — Кюмпер.Штраф: 10 — 12.Броски: 36 (17+5+13+1) — 36 (13+12+11+0).
    «Эдмонтон» — «Аризона» 4:3 ОТ

    «Ванкувер» — «Айлендерс» 4:3 ОТ

    «Ванкувер Кэнакс» у себя дома одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

    Героем встречи стал Брендан Лейпсик, оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу. Также в составе «Кэнакс» отличились Даррен Арчибальд и Джейк Виртанен.

    У гостей, потерпевших седьмое поражение кряду, по шайбе забросили Джош Бейли, Джон Таварес и Джордан Эберле.

    «Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции (59 очков), «Айлендерс» идут 11-ми на Востоке (67 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» – «Айлендерс» – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Дж. Бэйли – 17 (Ли, Ледди), 9:51 – 0:1. Таварес – 31 (Хикки, Барзал), 22:59 – 0:2. Лейпсик – 3 (Виртанен, Хорват), 34:25 – 1:2. Арчибальд – 3 (буллит), 35:59 – 2:2. Виртанен – 8 (Лейпсик), 50:31 – 3:2. Эберле – 23 (бол., Таварес, Барзал), 58:56 – 3:3. Лейпсик – 4, 62:47 – 4:3.Вратари: Маркстрем (35:55 – 35:59) – Галак (58:36 – 58:56).Штраф: 8 – 2.Броски: 23 (6+8+7+2) – 34 (15+7+11+1).
    «Ванкувер» – «Айлендерс» 4:3 ОТ
    Сдержит ли «Оттава» натиск «Далласа» в стартовые минуты матча?«Даллас» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 марта
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