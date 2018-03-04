«Йокерит» сравнял счёт в серии с ХК «Сочи»

Финскийна своем льду разгромил(7:2) во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

В составе победителей дубль на счету Ээли Толванена, по разу отличились Олли Палола, Джон Норман, Мэттью Гилрой и Пекка Йормакка.

Три голевых передачи в этой встрече сделал защитник Сами Леписто.

В составе гостей шайбы на счету Адама Полашека и Дмитрия Лугина.

Счет в серии стал равным — 1:1. Третий матч состоится в Сочи 6 марта.