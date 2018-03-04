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    «Йокерит» сравнял счёт в серии с ХК «Сочи»

    КХЛ Йокерит Сочи
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    «Йокерит» — «Сочи»
    На фото:«Йокерит» — «Сочи»
    Финский «Йокерит» на своем льду разгромил ХК «Сочи» (7:2) во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

    В составе победителей дубль на счету Ээли Толванена, по разу отличились Олли Палола, Джон Норман, Мэттью Гилрой и Пекка Йормакка.

    Три голевых передачи в этой встрече сделал защитник Сами Леписто.

    В составе гостей шайбы на счету Адама Полашека и Дмитрия Лугина.

    Счет в серии стал равным — 1:1. Третий матч состоится в Сочи 6 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    «Йокерит» – «Сочи» – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
    Голы: Палола — 2 (бол., Гилрой), 2:55 — 1:0. Полашек — 1 (бол., Морозов, Точицкий), 16:56 — 1:1. Толванен — 1 (бол., Леписто), 18:26 — 2:1. Норман — 1 (Гилрой, Йормакка), 21:40 — 3:1. Гилрой — 1 (бол., Мозес), 24:36 — 4:1. Йормакка — 1 (Норман, Палола), 26:20 — 5:1. Н. Йенсен — 1 (Леписто), 29:45 — 6:1. Лугин — 1 (бол., Йокипакка, Блум), 40:44 — 6:2. Толванен — 2 (бол., Леписто, Н. Йенсен), 50:38 — 7:2.Вратари: Рамо — Барулин (Шикин, 24:36).Броски: 38 (13+13+12) — 24 (5+8+11).Штраф: 14 — 18.
    «Йокерит» прервет серию неудач в играх с «Сочи»«Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 марта
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