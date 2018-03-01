НХЛ. Голы Щербака и Наместникова, «Тампа» уступила «Баффало», «Сент-Луис» прервал серию поражений

«Монреаль» — «Айлендерс» 3:1

«Монреаль» дома одержал волевую победу над «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

В составе хозяев шайбы забросили Пол Байрон (12-я), Джонатан Друэн (29) и российский нападающий Никита Щербак (34). У «островитян» отличился Мэтью Барзал (4).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Голы: 0:1 – Барзал (Эберле, Хикки) – 03:50 (5x5), 1:1 – Байрон (Лехконен, Друен) – 11:02 (5x5), 2:1 – Друен (Питри, Гальченюк) – 28:29 (5x4), 3:1 – Щербак (Галлахер, де ла Роуз) – 33:37 (5x5)Вратари: Ниеми — Галак (57:20 — 59:46).Штраф: 4 — 4.Броски: 26 (11+10+5) — 28 (11+9+8).

«Монреаль» — «Айлендерс» 3:1

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 1:2 ОТ

«Тампа-Бэй» без получившего травму Никиты Кучерова проиграла «Баффало» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

В основное время на шайбу Кори Конахера (19-я минута) гости ответили голом Эвана Родригеса (52). Победу «Сейбрз» в овертайме принес Джейсон Поминвилл (62).

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков и был признан третьей звездой матча. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 16 минут 7 секунд и заработал показатель полезности «+1». Кучеров пропустил встречу из-за травмы, полученной 27 февраля во встрече с «Торонто».

Виктор Антипин из «Баффало» сыграл 19 минут 44 секунды с показателем плюс/минус «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 – Конакер (Джирарди, Гурд) – 18:03 (5x5), 1:1 – Родригес (Поменвиль) – 51:47 (5x5), 1:2 – Поменвиль (Ристолайнен, О'Райлли) – 61:26 (4x3)Вратари: Василевский — Джонсон.Штраф: 18 — 2.Броски: 22 (6+6+10+0) — 34 (11+9+10+4).

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 1:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Детройт» 2:1

«Сент-Луис» обыграл «Детройт» и прервал семиматчевую серию поражений — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

У хозяев шайбы забросили Скотти Апшолл (22-я минута) и Алекс Пьетранджело (55). У «Ред Уингз» отличился Андреас Атанасиу (59).

Российские нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко, Никита Сошников и Иван Барбашев завершили матч с нулевым показателем полезности. Тарасенко был признан третьей звездой игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Детройт» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: 1:0 – Апшолл (Парэйко, Бродзяк) – 21:12 (5x5), 2:0 – Пьетранджело (Шварц, Шенн) – 54:37 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Бертуцци) – 58:15 (6x5)Вратари: Хаттон — Ховард (56:21 — 58:15, 58:39).Штраф: 8 — 6.Броски: 25 (8+12+5) — 36 (15+8+13).

«Сент-Луис» — «Детройт» 2:1

«Колорадо» — «Калгари» 5:2

«Колорадо» крупно победил «Калгари» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0).

В составе «Эвеланш» Натан Маккиннон (29-я минута), Никита Задоров (30), Тайсон Бэрри (33), Мэттью Ньето (39) и Данкан Сименс (60). У «Флэймз» отличились Микаэль Баклунд (15) и Михаэль Фролик (23).

Российский голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 30 бросков по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Калгари» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) Голы: 0:1 – Баклунд – 14:19 (4x5), 0:2 – Фролик (Ткачук, Баклунд) – 22:41 (5x5), 1:2 – Маккиннон (Ландеског, Бэрри) – 28:24 (5x4), 2:2 – Задоров (Комо, Сёдерберг) – 29:32 (5x5), 3:2 – Бэрри (Рантанен, Маккиннон) – 32:41 (4x4), 4:2 – Ньето (Сёдерберг, Комо) – 38:42 (5x5), 5:2 – Сименс – 59:43 (en)Вратари: Варламов — Риттих (58:03 — 59:43).Штраф: 19 — 33.Броски: 34 (11+18+5) — 32 (7+12+13).

«Колорадо» — «Калгари» 5:2

«Ванкувер» — «Рейнджерс» 5:6 ОТ

«Ванкувер» уступил «Рейнджерс» — 5:6 ОТ (2:3, 1:1, 2:1, 0:1).

У гостей забивали Кевин Хейз (2-я и 13-я минуты), Джимми Веси (3), Владислав Наместников (35), на счету которого также результативная передача, и Мика Зибанеджад (55).

В составе «Кэнакс» голы забили Брок Безер (15, 60), Бо Хорват (20), Даниэль Седин (32) и Николай Голдобин (53).

Победу «Рейнджерс» на 2-й минуте овертайма принес Джон Гилмор.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 16 минут 50 секунд, нанёс 3 броска и закончил встречу с показателем полезности «+2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Рейнджерс» — 5:6 ОТ (2:3, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: 0:1 – Хейз (Спунер, Шей) – 01:22 (5x5), 0:2 – Веси (Пионк, Наместников) – 02:05 (5x5), 0:3 – Хейз (Пионк, Спунер) – 12:29 (5x5), 1:3 – Бёзер (Хорват) – 14:12 (5x5), 2:3 – Хорват (Седин, Седин) – 19:12 (5x4), 3:3 – Седин – 31:01 (5x5), 3:4 – Наместников – 34:58 (5x5), 4:4 – Голдобин (Лейпсик, Пульо) – 52:17 (5x5), 4:5 – Зибанеджад (Крайдер, Фаст) – 54:47 (5x5), 5:5 – Бёзер (Лейпсик, Хорват) – 59:14 (6x5), 5:6 – Гилмор (Спунер) – 61:22 (3x3)Вратари: Маркстрем (Нильссон, 12:29, 58:24 — 59:14) — Лундквист.Штраф: 4 — 6.Броски: 55 (17+18+18+2) — 27 (7+10+9+1).

«Ванкувер» — «Рейнджерс» 5:6 ОТ

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com